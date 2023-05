Billie Jean King Cup: Italia con Francia e Germania nel gruppo D

Sono stati sorteggiati oggi a Londra i 4 gruppi delle Billie Jean King Cup Finals by Gainbridge 2023, in programma dal 7 al 12 novembre a Siviglia in Spagna. L’Italia di Capitan Garbin – che si è qualificata superando la Slovacchia a Bratislava al doppio decisivo – è stata inserita nel Gruppo D con Francia e Germania.

Questa la composizione degli altri Gruppi:

Gruppo A

1) Svizzera Repubblica Ceca UsaG

Gruppo B

2) Australia Kazakistan Slovenia

Gruppo C

(3) Spagna Canada Polonia

La quattro squadre vincitrici della Fase a Gironi (disputata con il formato del Round Robin da martedì 7 a venerdì 10 novembre) si qualificheranno per le semifinali di sabato 11 novembre (Vincente Girone A vs Vincente Girone C; Vincente Girone D vs Vincente Girone B). Le vincenti delle semifinali si sfideranno quindi in finale, domenica 12 novembre, per il titolo: lo scorso anno a trionfare per la prima volta nella sua storia – dopo due finali perse – fu la Svizzera, grazie al netto 2-0 sull’Australia ottenuto sul veloce indoor dell’Emirates Arena di Glasgow.

Tathiana Garbin, Capitano della Nazionale Italiana di Billie Jean King Cup: “Sono abbastanza contenta del sorteggio, abbiamo evitato la Svizzera tra le squadre della prima fascia, USA e Polonia della terza. Rispetto allo scorso anno, in questa seconda avventura alle Billie Jean King Cup Finals, arriviamo con un’esperienza diversa e una maggiore consapevolezza delle nostre qualità. Inoltre, al sorteggio siamo arrivate tra le prime otto nazioni del mondo, e questo ci dà anche un rispetto diverso da parte delle altre. Noi siamo sempre più unite, abbiamo cinque singolariste fortissime e stiamo migliorando anche nel doppio. Nei prossimi mesi abbiamo la possibilità di crescere ancora in questa specialità, che è determinante negli spareggi e ancora di più alle Finals. Abbiamo parlato con tutte le nostre ragazze, sanno che devono provare il doppio. Da Capitano, ho delle sensazioni positive, so quanto le nostre ragazze riescano a valorizzarsi quando indossano questa maglia. L’attaccamento alla maglia, alla Nazione, ci porterà lontano. Saremo difficili da battere. Io cercherò di tenere il gruppo unito con l’obiettivo di arrivare un giorno a vincere questa importante competizione”.

COPERTURA TELEVISIVA – Le Billie Jean King Cup Finals by Gainbridge 2023 saranno trasmesse in diretta ed in esclusiva per l’Italia su SuperTennis, il canale televisivo in chiaro della FITP. Tutti gli incontri dell’attesa competizione, saranno disponibili anche in streaming sulla piattaforma digitale SuperTennix