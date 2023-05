Giulio Zeppieri e Andrea Vavassori a un passo dalla qualificazione al Roland Garros. Fuori Matteo Gigante

L’azzurro Andrea Vavassori è approdato al turno decisivo delle qualificazioni del Roland Garros, dopo aver battuto con decisione il numero 142 del mondo, Misolic. La partita è durata poco più di un’ora e ha visto il tennista italiano trionfare con il punteggio di 6-4 6-1.

Nonostante sia classificato solo poche posizioni più in basso, al 148° posto nel ranking mondiale, Vavassori ha dominato la partita. Concedendo solo due palle break nel secondo set, quando era già avanti di un break, l’azzurro ha mostrato un ottimo stato di forma sulla terra battuta, una superficie che non è la sua preferita.

Infatti, lo stile di gioco di Vavassori, caratterizzato da un eccellente serve and volley, si adatta meglio all’erba. Nonostante ciò, l’italiano ha dimostrato una grande adattabilità, raggiungendo l’ultimo turno delle qualificazioni a Parigi.

L’obiettivo ora è centrare un posto nel main draw, ma non sarà un compito semplice. Vavassori dovrà confrontarsi con il vincitore della sfida tra la testa di serie numero 3, Gojo, e l’esperto della terra, Tabilo, attualmente numero 152 del mondo.

Andrea Vavassori in azione questa mattina al Roland Garros – Foto Antonio Fraioli





GS Roland Garros Andrea Vavassori Andrea Vavassori 6 6 Filip Misolic [20] Filip Misolic [20] 4 1 Vincitore: Andrea Vavassori Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Filip Misolic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-1 → 6-1 Andrea Vavassori 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-1 → 5-1 Filip Misolic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-1 → 4-1 Andrea Vavassori 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Filip Misolic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Andrea Vavassori 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Filip Misolic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Andrea Vavassori 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 Filip Misolic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-3 → 5-4 Andrea Vavassori 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-3 → 5-3 Filip Misolic 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 Andrea Vavassori 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 Filip Misolic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-2 → 3-2 Andrea Vavassori 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Filip Misolic 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Andrea Vavassori 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Filip Misolic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Giulio Zeppieri si sta avvicinando alla qualificazione per il main draw del Roland Garros per il secondo anno consecutivo. Il 21enne di Latina, 12° testa di serie, ha recentemente superato Santiago Rodriguez Taverna con un punteggio di 6-3, 6-4, in un match che è durato 1 ora e 27 minuti.

Al turno finale affronterà Ferreira Frederico Silva classe 1995 e n.225 ATP.

Il numero 129 del mondo ha interpretato la partita con notevole sicurezza. Zeppieri ha dominato sin dai primi minuti di gioco. È riuscito a mantenere i suoi turni di servizio con facilità e ha avuto la possibilità di ottenere un break nel secondo game, che però non è riuscito a concretizzare.

A partire dal 3-3, tuttavia, il giocatore italiano ha cambiato passo, riuscendo a conquistare il break che aveva mancato in precedenza e, servendo per il set, non ha deluso: 6-3 dopo soli 34 minuti di gioco.

Il secondo set è stato più combattuto. Dopo quattro giochi iniziali equilibrati, Zeppieri ha messo sotto pressione l’argentino con un turno di battuta da 12 punti, riuscendo a strappargli il servizio e a portarsi in vantaggio per 4-2. Nonostante un tentativo di reazione da parte di Rodriguez Taverna, che è riuscito a pareggiare sul 4-4, Zeppieri è riuscito a mantenere il controllo. Nel nono game, con il numero 243 del mondo al servizio, Zeppieri è riuscito a mettere a segno un altro break e, mantenendo la battuta a zero, ha chiuso il match con il punteggio di 6-3, 6-4.

Giulio Zeppieri in azione questa mattina al Roland Garros – Foto Antonio Fraioli





GS Roland Garros Giulio Zeppieri [12] Giulio Zeppieri [12] 6 6 Santiago Rodriguez taverna Santiago Rodriguez taverna 3 4 Vincitore: Giulio Zeppieri Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Giulio Zeppieri 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 Santiago Rodriguez taverna 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 4-4 → 5-4 Giulio Zeppieri 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-3 → 4-4 Santiago Rodriguez taverna 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 4-3 Giulio Zeppieri 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 Santiago Rodriguez taverna 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 3-2 Giulio Zeppieri 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Santiago Rodriguez taverna 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Giulio Zeppieri 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 Santiago Rodriguez taverna 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Giulio Zeppieri 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 6-3 Santiago Rodriguez taverna 0-15 0-30 0-40 15-40 4-3 → 5-3 Giulio Zeppieri 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 Santiago Rodriguez taverna 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Giulio Zeppieri 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Santiago Rodriguez taverna 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Giulio Zeppieri 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Santiago Rodriguez taverna 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Giulio Zeppieri 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0

Nel frattempo, Matteo Gigante è stato eliminato al secondo turno delle qualificazioni, perdendo contro l’esperto Facundo Bagnis. Nonostante un primo set giocato in modo eccellente, che Gigante ha vinto per 6-1 dopo 31 minuti, Bagnis è riuscito a rimontare nei due set successivi. Nonostante alcuni rimpianti, il numero 124 del mondo non ha offerto a Gigante vere opportunità di vincere l’incontro. Il punteggio finale dopo 1 ora e 43 minuti è stato 1-6, 6-3, 6-2 in favore di Bagnis, che ora si avvicina al tabellone principale.

Matteo Gigante in azione questa mattina al Roland Garros – Foto Antonio Fraioli