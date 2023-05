James Blake torna a competere dopo dieci anni, sceglie il doppio nel torneo ITF 15K di SoCal

L’US Open 2013 è un torneo che rimarrà impresso nella memoria dei fan del tennis, in particolare per gli appassionati di James Blake. Quell’evento segnò l’ultimo torneo da professionista disputato dal noto tennista statunitense. Oggi, a 44 anni, Blake non è più sul campo da gioco ma continua a svolgere un ruolo importante nel mondo del tennis in qualità di direttore del torneo di Miami.

Tuttavia, chiunque sia stato coinvolto nel mondo dello sport sa che l’impulso della competizione non svanisce mai del tutto. È per questo motivo che, alla fine di questo mese, vedremo Blake tornare in campo per competere nel torneo ITF 15K di SoCal (Rancho Santa Fe), nel doppio. Non sarà solo in questa avventura: farà coppia con Hudson Rivera, un giovane talento universitario di Stanford.

Sarà la prima volta in dieci anni che Blake torna a competere in un torneo del circuito. Tuttavia, non bisogna farsi illusioni: l’obiettivo del ritorno di Blake non è quello di ritornare a giocare a tennis. La decisione di tornare in campo rappresenta piuttosto un modo per lui di divertirsi e riscoprire l’emozione della competizione ed aiutare qualche giovane giocatore nel suo sviluppo.