Raducanu stella a Città del Messico per un evento di moda

Emma Raducanu ha preso parte a uno splendido evento di moda organizzato dalla Maison di alta moda Dior (della quale è testimonial) a Città del Messico. Maria Grazia Chiuri, stilista della casa francese, ha centrato la nuova collezione Cruise 2024 tra questo “luogo dell’anima”, la figura di Frida Kahlo e Christian Dior, presentando una serie di look ispirati alla cultura, all’artigianato e alla tradizione dell’affascinante capitale dello stato nordamericano. Abiti splendidi, con colori e ricami che mimano il guardaroba della creativa ribelle e riportano a nuova vita l’heritage della Maison, sotto la pioggia, nel cortile del suggestivo Collegio di San Ildefonso.

La sede è stato un luogo importante nella vita della pittrice: ex convento gesuita, non è solo uno dei palazzi più suggestivi della capitale ma anche un luogo simbolo poiché tra le mura di questa fantastica costruzione ispanica Frida Kahlo studiò e conobbe il maestro Diego Rivera, che proprio nel palazzo dipinse alcune delle sue opere.

Raducanu ha preso parte all’evento, immortalata dagli scatti dei tantissimi fotografi presenti, e poi ha fatto un giro turistico tra le bellezze della città, soffermandosi sulla nota casa Azul, sita nel pittoresco quartiere di Coyoacán, dove la pittrice visse insieme al marito Diego Rivera.

“Uno spettacolo sbalorditivo con Dior a Città del Messico♥️ mi sono innamorata di questo ricamo” scrive la tennista, attualmente in fase di riabilitazione dopo essersi sottoposta ad un triplo intervento alle mani e al piede per risolvere un problema ai tendini che si trascinava da mesi. Al momento non è prevista alcuna data per un suo rientro in competizione, è quasi sicuro che salterà tutta l’estate. Nel caso in cui non potesse giocare nemmeno a New York (torneo da lei vinto, più giovane campionessa di US Open nella storia), è possibile che rientri direttamente nel 2024.

In patria c’è chi parla addirittura di carriera a rischio visti i problemi sofferti in così giovane età, ma il suo staff medico invece ha rassicurato sul futuro della giovane britannica.