Fucsovics arrabbiato verso Baez: «Sta urlando come una…» (Video)

L’incontro tra il tennista ungherese Marton Fucsovics e l’argentino Sebastian Baez al torneo ATP 250 di Lione è diventato così acceso che Fucsovics ha finito per confrontarsi direttamente con il suo avversario. Durante un cambio di campo, Fucsovics si è rivolto a Baez con una domanda piuttosto diretta.

“Quanti anni hai? 12?”, ha chiesto, suscitando la risposta di Baez che ha dichiarato di avere 22 anni. “Stai agendo come se ne avessi 12”, ha aggiunto Fucsovics, prima di sedersi.

E’ da questo momento che la situazione è diventata veramente tesa. “Questi ragazzini di 20 anni… Lui non è l’unico, ma giocano in modo così assurdo. ‘Vamos’ per ogni punto che sbaglio. Sta urlando come una…(parolaccia)” ha attaccato Fucsovics, che è stato rimproverato dall’arbitro a causa del linguaggio utilizzato.

Nonostante le tensioni, Baez è riuscito a vincere l’incontro. A fine partita, i due tennisti hanno avuto un’altra conversazione vicino alla rete, anche se il contenuto di questa discussione non è stato percepibile.