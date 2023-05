Seconda Giornata di Qualificazioni a Roland Garros: Bilancio più amaro che dolce per l’Italia. Cobolli accede al secondo turno. Buona prova di Bellucci contro Hanfmann. Sconfitte per Maestrelli, Agamenone e Stefanini

Sta diventando una giornata nera per il tennis italiano quella di oggi a Parigi, con Agamenone e Maestrelli che sono stati eliminati nel primo turno delle qualificazioni.

Agamenone, 30 anni, numero 166 della classifica ATP, è stato sconfitto in due set dal numero 137 del mondo, Diaz Acosta. Nonostante una partita combattuta, il punteggio finale è stato 7-5 6-3 a favore dell’argentino.

Il primo set si è rivelato essere il momento cruciale della partita tra l’italiano e l’argentino. Agamenone sembrava avere la situazione sotto controllo, avendo conquistato due break e portandosi avanti 5-2. Tuttavia, il tennista italiano ha accusato un calo di tensione nel momento più importante del parziale, permettendo a Diaz Acosta di rimontare e vincere il set 7-5.

Nel secondo set, Diaz Acosta ha preso il sopravvento, mostrando una performance solida che gli ha permesso di avanzare al secondo turno del torneo.

Purtroppo, anche per Maestrelli, numero 201 della classifica ATP, la giornata non è andata come previsto. Nonostante sia stato avanti di un break sia nel primo che nel secondo set, Maestrelli si è lasciato rimontare in entrambe le occasioni dal suo avversario Andreev, numero 214 della classifica ATP. Il punteggio finale della partita è stato 6-3 6-4 a favore di Andreev.

Franco Agamenone e Francesco Maestrelli in azione oggi al Roland Garros – Foto Antonio Fraioli







Flavio Cobolli ha ottenuto una vittoria duramente combattuta, durata 2 ore e 33 minuti, contro il francese Mathys Erhard, wild card del torneo. Nonostante le difficoltà previste, date dal tifo caloroso del pubblico di casa per Erhard, il tennista romano ha prevalso con un punteggio di 6-4, 4-6, 6-4. Cobolli ha realizzato il break decisivo nel decimo game del terzo e decisivo set, e ha potuto festeggiare la vittoria al suo terzo match point. La sua vittoria lo porterà a sfidare lo slovacco Klein nel turno successivo.

L’angolo di Flavio Cobolli dopo la vittoria di oggi al Roland Garros e l’esultanza di Flavio – Foto Antonio Fraioli







Un’altra performance degna di nota è stata quella di Mattia Bellucci, anche se non è stata sufficiente per superare Yannick Hanfmann, uno dei tennisti più in forma del circuito. Nonostante Bellucci si sia trovato in vantaggio di un break sia nel primo che nel secondo set, il tedesco ha ribaltato la situazione, imponendosi con un punteggio di 7-6(3), 6-4.

La giornata è stata difficile anche per Francesco Passaro, diciassettesima testa di serie del tabellone, che ha perso per 7-6(5), 6-0 contro Elias Ymer. Il tennista umbro non è riuscito a sfruttare un break di vantaggio nel primo set, che ha perso dopo un’ora e 11 minuti di gioco. Il secondo set, invece, è stato dominato dallo svedese, che ha chiuso con un netto 6-0 in soli 25 minuti.

Anche Andrea Pellegrino ha lasciato il torneo dopo un solo set. Il tennista pugliese ha perso il primo set 6-2 contro il giapponese Yosuke Watanuki, prima di ritirarsi a causa di un problema fisico.

Andrea Pellegrino in azione oggi al Roland Garros – Foto Antonio Fraioli





In campo femminile, Lucrezia Stefanini, seconda testa di serie del tabellone, è stata superata da Maja Chwalinska con un punteggio di 6-2, 6-1.

Lucrezia Stefanini in azione oggi al Roland Garros – Foto Antonio Fraioli