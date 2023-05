Sada Nahimana è stata prima tennista del Burundi a giocare in un main draw WTA

Piccola pagina di storia nel WTA 250 di Rabat, in Marocco. Sada Nahimana è stata la prima tennista del Burundi a disputare un match nel main draw di un torneo femminile del tour maggiore. Sada ha raggiunto la posizione n.12 del ranking junior e attualmente occupa la 255esima posizione nella classifica WTA.

Breaking new territory 🙌@sada_nahimana becomes the first player from Burundi to compete in the main draw of a tour-level match 👏#WTARabat pic.twitter.com/NlCfxJiZPh — wta (@WTA) May 22, 2023

Purtroppo il suo debutto non è stato fortunato: è stata battuta da Jana Fett per 6-0, 6-4. La tennista croata, passata per le qualificazioni, avrà come prossima avversaria Martina Trevisan. Sia nel 2019 che nel 2022 aveva provato ad entrare in tabellone passando per le qualificazioni, senza riuscirvi.

Nahimana è cresciuta tennisticamente proprio in Marocco, presso l’ITF Training Center di Casablanca, dove è restata per sei anni, per poi spostarsi in Francia presso la nota Mouratoglou Tennis Academy, sua base attuale.