ITF Grado e Otocec: I Main Draw

ITF GRADO(Ita 60k terra)

[1] Tena Lukas vs Alina Korneeva

Sofya Lansere vs Maria Toma

Marcelina Podlinska vs Anastasia Abbagnato

Aurora Zantedeschi vs [5] Irene Burillo escorihuela

[4] Asia Muhammad vs Anna Turati

Georgia Pedone vs Oana Gavrila

Malene Helgo vs Chiara Girelli

Christina Rosca vs [8] Yuliya Hatouka

[7] Camilla Rosatello vs Sapfo Sakellaridi

Martina Caregaro vs Isabella Kruger

Andrea Lazaro garcia vs Maria Fernanda Herazo gonzalez

Whitney Osuigwe vs [3] Zeynep Sonmez

[6] Lucie Havlickova vs Sofia Milatova

Gabriela Ce vs Angelica Moratelli

Anna Siskova vs Sofia Costoulas

Quinn Gleason vs [2] Hailey Baptiste

hr />

ITF OTOCEC(Slo 40k terra)

[1] Irina Maria Bara vs TBD

Kristina Novak vs Salma Drugdova

Alina Charaeva vs Ivana Sebestova

[14] Guiomar Maristany zuleta de reales vs TBD

[12] Suzan Lamens vs TBD

Denislava Glushkova vs Lavinia Tanasie

Noka Juric vs Pia Lovric

[7] Lina Gjorcheska vs TBD

[4] Maddison Inglis vs TBD

Maria Bondarenko vs Tijana Sretenovic

Radka Zelnickova vs Karolina Kozakova

[13] Cristina Dinu vs TBD

[11] Gergana Topalova vs TBD

Anna Ureke vs Seone Mendez

Tamara Curovic vs Victoria Bervid

[8] Dominika Salkova vs TBD

[5] Veronika Erjavec vs TBD

Ya Yi Yang vs Denisa Hindova

Dea Herdzelas vs Emma Tothova

[9] Carlota Martinez cirez vs TBD

[16] Eden Silva vs TBD

Adrienn Nagy vs Sarah Beth Grey

Jana Bojovic vs Eszter Meri

[3] Ipek Oz vs TBD

[6] Berfu Cengiz vs TBD

Emily Seibold vs Iva Primorac

Ana Grubor vs Andreea Prisacariu

[10] Yuki Naito vs TBD

[15] Misaki Doi vs TBD

Sofia Sewing vs Denise Hrdinkova

Ziva Falkner vs Ilinca Dalina Amariei

[2] Rebecca Sramkova vs TBD