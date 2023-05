WTA 250 Rabat e Strasburgo: I risultati con il dettaglio del Day 2. Martina Trevisan avanza a Rabat per ritiro

La tennista italiana Martina Trevisan, numero 18 del mondo, ha segnato un ritorno vincente al torneo WTA 250 di Rabat, il “Gran Prix Sar la Princesse Lalla Meryem”. Proprio un anno fa, Trevisan ha vinto il suo primo titolo in carriera nello stesso luogo, battendo Claire Liu in finale.

Quest’anno, al suo debutto nell’edizione ventunesima del torneo, Trevisan ha avuto un inizio fortunato. Ha beneficiato del ritiro anticipato della sua avversaria, la spagnola Nuria Parrizas Diaz, numero 45 WTA. Diaz è stata costretta ad abbandonare il torneo a causa di un problema alla gamba destra, dopo aver perso il primo set per 62 contro Trevisan.

Prossima sfida per la tennista toscana è Jana Fett, ex Top 100 e attualmente numero 266 WTA. La giocatrice croata ha eliminato Sada Nahimana, la prima giocatrice del Burundi ad entrare nel main draw di un torneo WTA, con il punteggio di 60 64.

WTA Rabat Kristina Mladenovic • Kristina Mladenovic 0 3 0 0 Julia Riera Julia Riera 0 6 6 0 Vincitore: Riera Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Kristina Mladenovic 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 Kristina Mladenovic 0-15 0-30 15-30 15-40 0-5 → 0-6 Julia Riera 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-4 → 0-5 Kristina Mladenovic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-3 → 0-4 Julia Riera 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 Kristina Mladenovic 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Julia Riera 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Kristina Mladenovic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-5 → 3-6 Julia Riera 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-5 → 3-5 Kristina Mladenovic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-4 → 2-5 Julia Riera 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Kristina Mladenovic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-3 → 2-3 Julia Riera 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Kristina Mladenovic 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 Julia Riera 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-1 → 1-1 Kristina Mladenovic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 0-1

Kristina Mladenovicvs Julia Riera

Aya El Aouni vs (6) Yulia Putintseva



WTA Rabat Aya El Aouni • Aya El Aouni 0 1 4 0 Yulia Putintseva [6] Yulia Putintseva [6] 0 6 6 0 Vincitore: Putintseva Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Aya El Aouni 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Aya El Aouni 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 4-5 → 4-6 Yulia Putintseva 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Aya El Aouni 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 Yulia Putintseva 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Aya El Aouni 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 Yulia Putintseva 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-3 → 2-3 Aya El Aouni 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-3 → 1-3 Yulia Putintseva 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 Aya El Aouni 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Yulia Putintseva 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Aya El Aouni 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-5 → 1-6 Yulia Putintseva 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-4 → 1-5 Aya El Aouni 0-15 15-15 15-30 15-40 1-3 → 1-4 Yulia Putintseva 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Aya El Aouni 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 Yulia Putintseva 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Aya El Aouni 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

(1) Martina Trevisan vs Nuria Parrizas Diaz



WTA Rabat Martina Trevisan [1] • Martina Trevisan [1] 40 6 0 Nuria Parrizas Diaz Nuria Parrizas Diaz 0 2 0 Vincitore: Trevisan Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Martina Trevisan 15-0 30-0 40-0 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Nuria Parrizas Diaz 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-2 → 6-2 Martina Trevisan 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 5-2 Nuria Parrizas Diaz 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 Martina Trevisan 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Nuria Parrizas Diaz 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 3-1 Martina Trevisan 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-0 → 2-1 Nuria Parrizas Diaz 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Martina Trevisan 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Vera Zvonareva vs (2) Sloane Stephens



WTA Rabat Vera Zvonareva Vera Zvonareva 0 5 4 0 Sloane Stephens [2] • Sloane Stephens [2] 0 7 6 0 Vincitore: Stephens Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Sloane Stephens 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Sloane Stephens 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-5 → 4-6 Vera Zvonareva 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 Sloane Stephens 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 Vera Zvonareva 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-4 → 3-4 Sloane Stephens 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-4 → 2-4 Vera Zvonareva 15-0 30-0 40-0 0-4 → 1-4 Sloane Stephens 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-3 → 0-4 Vera Zvonareva 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-2 → 0-3 Sloane Stephens 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 Vera Zvonareva 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Sloane Stephens 15-0 30-0 40-0 40-15 5-6 → 5-7 Vera Zvonareva 0-15 0-30 0-40 5-5 → 5-6 Sloane Stephens 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-5 → 5-5 Vera Zvonareva 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-4 → 4-5 Sloane Stephens 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 Vera Zvonareva 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 Sloane Stephens 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Vera Zvonareva 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-1 → 3-2 Sloane Stephens 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-0 → 3-1 Vera Zvonareva 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 3-0 Sloane Stephens 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Vera Zvonareva 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Court 1 – ore 12:00

Cagla Buyukakcay vs (7) Linda Fruhvirtova



Il match deve ancora iniziare

Sada Nahimana vs Jana Fett Non prima 13:00



WTA Rabat Sada Nahimana • Sada Nahimana 0 0 4 0 Jana Fett Jana Fett 0 6 6 0 Vincitore: Fett Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Sada Nahimana 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Sada Nahimana 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 4-5 → 4-6 Jana Fett 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Sada Nahimana 0-15 0-30 15-30 15-40 4-3 → 4-4 Jana Fett 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 3-3 → 4-3 Sada Nahimana 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 Jana Fett 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Sada Nahimana 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 Jana Fett 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 Sada Nahimana 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 1-1 Jana Fett 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 Sada Nahimana 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-5 → 0-6 Jana Fett 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-4 → 0-5 Sada Nahimana 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-3 → 0-4 Jana Fett 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 Sada Nahimana 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Jana Fett 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Julia Grabher vs Ysaline Bonaventure



Il match deve ancora iniziare

(1) Miyu Kato / (1) Aldila Sutjiadi vs Aya El Aouni / Yasmine Kabbaj



WTA Rabat Miyu Kato / Aldila Sutjiadi [1] Miyu Kato / Aldila Sutjiadi [1] 0 6 6 0 Aya El Aouni / Yasmine Kabbaj • Aya El Aouni / Yasmine Kabbaj 0 2 1 0 Vincitore: Kato / Sutjiadi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Aya El Aouni / Yasmine Kabbaj 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Aya El Aouni / Yasmine Kabbaj 0-15 15-15 15-30 15-40 5-1 → 6-1 Miyu Kato / Aldila Sutjiadi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-1 → 5-1 Aya El Aouni / Yasmine Kabbaj 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 4-0 → 4-1 Miyu Kato / Aldila Sutjiadi 15-0 30-0 40-0 3-0 → 4-0 Aya El Aouni / Yasmine Kabbaj 0-15 0-30 0-40 2-0 → 3-0 Miyu Kato / Aldila Sutjiadi 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Aya El Aouni / Yasmine Kabbaj 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Miyu Kato / Aldila Sutjiadi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-2 → 6-2 Aya El Aouni / Yasmine Kabbaj 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 5-1 → 5-2 Miyu Kato / Aldila Sutjiadi 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 5-1 Aya El Aouni / Yasmine Kabbaj 15-0 30-0 40-0 4-0 → 4-1 Miyu Kato / Aldila Sutjiadi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-0 → 4-0 Aya El Aouni / Yasmine Kabbaj 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-0 → 3-0 Miyu Kato / Aldila Sutjiadi 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Aya El Aouni / Yasmine Kabbaj 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0

Court 2 – ore 12:00

Panna Udvardy vs Peyton Stearns



WTA Rabat Panna Udvardy • Panna Udvardy 0 1 1 0 Peyton Stearns Peyton Stearns 0 6 6 0 Vincitore: Stearns Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Panna Udvardy 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Panna Udvardy 0-15 0-30 0-40 1-5 → 1-6 Peyton Stearns 15-0 30-0 40-0 40-15 1-4 → 1-5 Panna Udvardy 0-15 15-15 15-30 15-40 1-3 → 1-4 Peyton Stearns 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 1-3 Panna Udvardy 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 Peyton Stearns 0-15 0-30 0-40 0-1 → 1-1 Panna Udvardy 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Peyton Stearns 15-0 15-15 30-15 40-15 1-5 → 1-6 Panna Udvardy 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-5 → 1-5 Peyton Stearns 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-4 → 0-5 Panna Udvardy 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-3 → 0-4 Peyton Stearns 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 Panna Udvardy 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Peyton Stearns 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Malak El Allami / Luca Udvardy vs (2) Monica Niculescu / (2) Makoto Ninomiya



WTA Rabat Malak El Allami / Luca Udvardy • Malak El Allami / Luca Udvardy 0 1 2 0 Monica Niculescu / Makoto Ninomiya [2] Monica Niculescu / Makoto Ninomiya [2] 0 6 6 0 Vincitore: Niculescu / Ninomiya Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Malak El Allami / Luca Udvardy 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Malak El Allami / Luca Udvardy 0-15 0-30 0-40 2-5 → 2-6 Monica Niculescu / Makoto Ninomiya 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 Malak El Allami / Luca Udvardy 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-3 → 2-4 Monica Niculescu / Makoto Ninomiya 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Malak El Allami / Luca Udvardy 15-0 15-15 15-30 15-40 2-1 → 2-2 Monica Niculescu / Makoto Ninomiya 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-0 → 2-1 Malak El Allami / Luca Udvardy 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Monica Niculescu / Makoto Ninomiya 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Malak El Allami / Luca Udvardy 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 1-5 → 1-6 Monica Niculescu / Makoto Ninomiya 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 1-4 → 1-5 Malak El Allami / Luca Udvardy 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-3 → 1-4 Monica Niculescu / Makoto Ninomiya 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 1-2 → 1-3 Malak El Allami / Luca Udvardy 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 1-1 → 1-2 Monica Niculescu / Makoto Ninomiya 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Malak El Allami / Luca Udvardy 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Anastasia Detiuc / Andrea Gamiz vs (3) Timea Babos / (3) Anna Danilina



WTA Rabat Anastasia Detiuc / Andrea Gamiz Anastasia Detiuc / Andrea Gamiz 0 6 0 0 Timea Babos / Anna Danilina [3] Timea Babos / Anna Danilina [3] 0 7 6 0 Vincitore: Babos / Danilina Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 Timea Babos / Anna Danilina 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-5 → 0-6 Anastasia Detiuc / Andrea Gamiz 0-15 0-30 0-40 0-4 → 0-5 Timea Babos / Anna Danilina 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-3 → 0-4 Anastasia Detiuc / Andrea Gamiz 15-0 15-15 15-30 15-40 0-2 → 0-3 Timea Babos / Anna Danilina 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Anastasia Detiuc / Andrea Gamiz 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 1*-2 1-3* 1-4* 2*-4 2*-5 2-6* 3-6* 6-6 → 6-7 Anastasia Detiuc / Andrea Gamiz 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-6 → 6-6 Timea Babos / Anna Danilina 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 Anastasia Detiuc / Andrea Gamiz 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 Timea Babos / Anna Danilina 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Anastasia Detiuc / Andrea Gamiz 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 3-4 → 4-4 Timea Babos / Anna Danilina 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 3-3 → 3-4 Anastasia Detiuc / Andrea Gamiz 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 3-2 → 3-3 Timea Babos / Anna Danilina 15-0 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 Anastasia Detiuc / Andrea Gamiz 0-15 0-30 0-40 2-1 → 2-2 Timea Babos / Anna Danilina 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 Anastasia Detiuc / Andrea Gamiz 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Timea Babos / Anna Danilina 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 0-0 → 0-1

Natela Dzalamidze / Mayar Sherif vs Irina Khromacheva / Valeriya Strakhova



WTA Rabat Natela Dzalamidze / Mayar Sherif Natela Dzalamidze / Mayar Sherif 5 7 5 Irina Khromacheva / Valeriya Strakhova Irina Khromacheva / Valeriya Strakhova 7 5 10 Vincitore: Khromacheva / Strakhova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-10 Natela Dzalamidze / Mayar Sherif 0-1 Natela Dzalamidze / Mayar Sherif 0-1 1-1 1-2 1-3 2-3 2-4 2-5 2-6 3-6 3-7 4-7 4-8 4-9 5-9 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Natela Dzalamidze / Mayar Sherif 15-0 30-0 40-0 6-5 → 7-5 Irina Khromacheva / Valeriya Strakhova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-5 → 6-5 Natela Dzalamidze / Mayar Sherif 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 Irina Khromacheva / Valeriya Strakhova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 4-4 → 4-5 Natela Dzalamidze / Mayar Sherif 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 3-4 → 4-4 Irina Khromacheva / Valeriya Strakhova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 3-3 → 3-4 Natela Dzalamidze / Mayar Sherif 0-15 0-30 15-30 15-40 3-2 → 3-3 Irina Khromacheva / Valeriya Strakhova 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 Natela Dzalamidze / Mayar Sherif 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 2-1 → 3-1 Irina Khromacheva / Valeriya Strakhova 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 2-1 Natela Dzalamidze / Mayar Sherif 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 Irina Khromacheva / Valeriya Strakhova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Natela Dzalamidze / Mayar Sherif 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-6 → 5-7 Irina Khromacheva / Valeriya Strakhova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 Natela Dzalamidze / Mayar Sherif 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 5-4 → 5-5 Irina Khromacheva / Valeriya Strakhova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 5-3 → 5-4 Natela Dzalamidze / Mayar Sherif 15-0 15-15 15-30 15-40 5-2 → 5-3 Irina Khromacheva / Valeriya Strakhova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-2 → 5-2 Natela Dzalamidze / Mayar Sherif 0-15 15-15 40-15 3-2 → 4-2 Irina Khromacheva / Valeriya Strakhova 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 Natela Dzalamidze / Mayar Sherif 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Irina Khromacheva / Valeriya Strakhova 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Natela Dzalamidze / Mayar Sherif 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 Irina Khromacheva / Valeriya Strakhova 0-15 0-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

WTA Strasbourg Sorana Cirstea [5] • Sorana Cirstea [5] 0 6 5 0 Clara Burel Clara Burel 0 7 7 0 Vincitore: Burel Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Sorana Cirstea 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Sorana Cirstea 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 5-6 → 5-7 Clara Burel 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 Sorana Cirstea 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 Clara Burel 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 Sorana Cirstea 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-3 → 4-4 Clara Burel 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-2 → 4-3 Sorana Cirstea 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Clara Burel 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 Sorana Cirstea 15-0 15-15 15-30 15-40 3-0 → 3-1 Clara Burel 0-15 0-30 0-40 15-40 2-0 → 3-0 Sorana Cirstea 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Clara Burel 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 2-0* 2-1* 3*-1 3*-2 3-3* 4-3* 4*-4 5*-4 5-5* 5-6* 6-6 → 6-7 Clara Burel 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 Sorana Cirstea 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 Clara Burel 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 Sorana Cirstea 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 Clara Burel 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-4 → 4-4 Sorana Cirstea 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-3 → 3-4 Clara Burel 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Sorana Cirstea 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Clara Burel 0-15 0-30 0-40 15-40 1-2 → 2-2 Sorana Cirstea 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 Clara Burel 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Sorana Cirstea 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1

(5) Sorana Cirsteavs Clara Burel

Sarah Iliev vs (7) Lauren Davis



WTA Strasbourg Sarah Iliev • Sarah Iliev 0 5 0 0 Lauren Davis [7] Lauren Davis [7] 0 7 6 0 Vincitore: Davis Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Sarah Iliev 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 Sarah Iliev 0-15 0-30 0-40 0-5 → 0-6 Lauren Davis 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-4 → 0-5 Sarah Iliev 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-3 → 0-4 Lauren Davis 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 Sarah Iliev 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Lauren Davis 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Sarah Iliev 0-15 0-30 0-40 5-6 → 5-7 Lauren Davis 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-5 → 5-6 Sarah Iliev 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 5-4 → 5-5 Lauren Davis 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 5-4 Sarah Iliev 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 5-3 Lauren Davis 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Sarah Iliev 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Lauren Davis 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 3-2 Sarah Iliev 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-1 → 2-2 Lauren Davis 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-0 → 2-1 Sarah Iliev 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 Lauren Davis 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0

Viktoriya Tomova vs Alizé Cornet



WTA Strasbourg Viktoriya Tomova Viktoriya Tomova 3 6 7 Alizé Cornet Alizé Cornet 6 4 5 Vincitore: Tomova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 Alizé Cornet 0-15 0-30 15-30 15-40 6-5 → 7-5 Viktoriya Tomova 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 6-5 Alizé Cornet 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 5-5 Viktoriya Tomova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 5-3 → 5-4 Alizé Cornet 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-3 → 5-3 Viktoriya Tomova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Alizé Cornet 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Viktoriya Tomova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-1 → 3-2 Alizé Cornet 0-15 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 Viktoriya Tomova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-0 → 2-1 Alizé Cornet 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Viktoriya Tomova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Alizé Cornet 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-4 → 6-4 Viktoriya Tomova 0-15 15-15 15-30 15-40 5-3 → 5-4 Alizé Cornet 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-2 → 5-3 Viktoriya Tomova 15-0 40-0 4-2 → 5-2 Alizé Cornet 0-15 15-15 15-30 15-40 3-2 → 4-2 Viktoriya Tomova 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Alizé Cornet 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-2 → 2-2 Viktoriya Tomova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-2 → 1-2 Alizé Cornet 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 Viktoriya Tomova 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Alizé Cornet 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 3-6 Viktoriya Tomova 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 Alizé Cornet 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 2-5 Viktoriya Tomova 0-15 0-30 0-40 15-40 2-3 → 2-4 Alizé Cornet 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Viktoriya Tomova 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Alizé Cornet 15-0 15-15 15-30 15-40 0-2 → 1-2 Viktoriya Tomova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Alizé Cornet 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Anastasia Pavlyuchenkova vs Angelina Gabueva Non prima 17:30



WTA Strasbourg Anastasia Pavlyuchenkova Anastasia Pavlyuchenkova 0 6 6 0 Angelina Gabueva • Angelina Gabueva 0 3 1 0 Vincitore: Pavlyuchenkova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Angelina Gabueva 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Angelina Gabueva 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-1 → 6-1 Anastasia Pavlyuchenkova 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 Angelina Gabueva 0-15 0-30 0-40 15-40 3-1 → 4-1 Anastasia Pavlyuchenkova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 Angelina Gabueva 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 Anastasia Pavlyuchenkova 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Angelina Gabueva 15-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Anastasia Pavlyuchenkova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 6-3 Angelina Gabueva 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-2 → 5-3 Anastasia Pavlyuchenkova 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 Angelina Gabueva 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 Anastasia Pavlyuchenkova 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 Angelina Gabueva 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-1 → 3-1 Anastasia Pavlyuchenkova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-0 → 2-1 Angelina Gabueva 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Anastasia Pavlyuchenkova 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Court 1 – ore 11:00

Sophie Chang vs (4) Bernarda Pera



WTA Strasbourg Sophie Chang Sophie Chang 4 6 1 Bernarda Pera [4] Bernarda Pera [4] 6 4 6 Vincitore: Pera Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 Sophie Chang 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-5 → 1-6 Bernarda Pera 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 1-5 Sophie Chang 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-3 → 1-4 Bernarda Pera 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Sophie Chang 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 Bernarda Pera 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Sophie Chang 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Bernarda Pera 0-30 5-4 → 6-4 Sophie Chang 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 Bernarda Pera 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 Sophie Chang 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Bernarda Pera 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Sophie Chang 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Bernarda Pera 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 2-2 Sophie Chang 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 Bernarda Pera 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Sophie Chang 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Bernarda Pera 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 4-6 Sophie Chang 0-15 0-30 0-40 4-4 → 4-5 Bernarda Pera 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-4 → 4-4 Sophie Chang 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 Bernarda Pera 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Sophie Chang 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 Bernarda Pera 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 Sophie Chang 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Bernarda Pera 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Sophie Chang 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

(6) Varvara Gracheva vs Zhuoxuan Bai



WTA Strasbourg Varvara Gracheva [6] Varvara Gracheva [6] 6 3 7 Zhuoxuan Bai Zhuoxuan Bai 3 6 6 Vincitore: Gracheva Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1-1* 1-2* 2*-2 3*-2 4-2* 5-2* 5*-3 6*-3 6-6 → 7-6 Zhuoxuan Bai 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-6 → 6-6 Varvara Gracheva 0-15 0-30 0-40 15-40 5-5 → 5-6 Zhuoxuan Bai 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-5 → 5-5 Varvara Gracheva 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 4-4 → 4-5 Zhuoxuan Bai 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Varvara Gracheva 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 Zhuoxuan Bai 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Varvara Gracheva 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Zhuoxuan Bai 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Varvara Gracheva 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Zhuoxuan Bai 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 1-1 Varvara Gracheva 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Zhuoxuan Bai 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 3-6 Varvara Gracheva 0-15 15-15 30-15 2-5 → 3-5 Zhuoxuan Bai 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 Varvara Gracheva 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 2-4 Zhuoxuan Bai 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 Varvara Gracheva 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-3 → 1-3 Zhuoxuan Bai 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 Varvara Gracheva 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Zhuoxuan Bai 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Varvara Gracheva 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 6-3 Zhuoxuan Bai 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 Varvara Gracheva 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 5-2 Zhuoxuan Bai 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-1 → 4-2 Varvara Gracheva 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 Zhuoxuan Bai 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-0 → 3-1 Varvara Gracheva 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 Zhuoxuan Bai 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Varvara Gracheva 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

(3) Shuai Zhang vs Anna-Lena Friedsam



WTA Strasbourg Shuai Zhang [3] • Shuai Zhang [3] 0 0 0 0 Anna-Lena Friedsam Anna-Lena Friedsam 0 6 6 0 Vincitore: Friedsam Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Shuai Zhang 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 Shuai Zhang 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-5 → 0-6 Anna-Lena Friedsam 15-0 30-0 40-0 40-15 0-4 → 0-5 Shuai Zhang 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-3 → 0-4 Anna-Lena Friedsam 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 0-3 Shuai Zhang 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Anna-Lena Friedsam 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 Shuai Zhang 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-5 → 0-6 Anna-Lena Friedsam 15-0 30-0 40-0 0-4 → 0-5 Shuai Zhang 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-3 → 0-4 Anna-Lena Friedsam 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 Shuai Zhang 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Anna-Lena Friedsam 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1

(1) Nicole Melichar-Martinez / (1) Ellen Perez vs Hao-Ching Chan / Latisha Chan



WTA Strasbourg Nicole Melichar-Martinez / Ellen Perez [1] Nicole Melichar-Martinez / Ellen Perez [1] 4 6 7 Hao-Ching Chan / Latisha Chan Hao-Ching Chan / Latisha Chan 6 3 10 Vincitore: Chan / Chan Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-10 Nicole Melichar-Martinez / Ellen Perez 7-10 0-1 Nicole Melichar-Martinez / Ellen Perez 1-0 1-1 2-1 2-2 2-3 3-3 3-4 4-4 4-5 4-6 4-7 5-7 5-8 5-9 6-9 7-9 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Hao-Ching Chan / Latisha Chan 15-0 15-15 15-30 15-40 5-3 → 6-3 Nicole Melichar-Martinez / Ellen Perez 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 5-2 → 5-3 Hao-Ching Chan / Latisha Chan 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 4-2 → 5-2 Nicole Melichar-Martinez / Ellen Perez 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 3-2 → 4-2 Hao-Ching Chan / Latisha Chan 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-2 → 3-2 Nicole Melichar-Martinez / Ellen Perez 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 1-2 → 2-2 Hao-Ching Chan / Latisha Chan 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Nicole Melichar-Martinez / Ellen Perez 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-0 → 1-1 Hao-Ching Chan / Latisha Chan 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Nicole Melichar-Martinez / Ellen Perez 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-5 → 4-6 Hao-Ching Chan / Latisha Chan 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 4-4 → 4-5 Nicole Melichar-Martinez / Ellen Perez 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 Hao-Ching Chan / Latisha Chan 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 3-3 → 3-4 Nicole Melichar-Martinez / Ellen Perez 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 Hao-Ching Chan / Latisha Chan 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 1-3 → 2-3 Nicole Melichar-Martinez / Ellen Perez 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 Hao-Ching Chan / Latisha Chan 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Nicole Melichar-Martinez / Ellen Perez 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Hao-Ching Chan / Latisha Chan 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

WTA Strasbourg Su-Wei Hsieh Su-Wei Hsieh 6 6 1 Erin Routliffe Erin Routliffe 7 1 6 Vincitore: Routliffe Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 Su-Wei Hsieh 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-5 → 1-6 Erin Routliffe 15-0 30-0 40-0 40-15 1-4 → 1-5 Su-Wei Hsieh 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-3 → 1-4 Erin Routliffe 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Su-Wei Hsieh 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 Erin Routliffe 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Su-Wei Hsieh 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Erin Routliffe 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 5-1 → 6-1 Su-Wei Hsieh 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 Erin Routliffe 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-1 → 4-1 Su-Wei Hsieh 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Erin Routliffe 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 Su-Wei Hsieh 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Erin Routliffe 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0-2* 0-3* 0*-4 0*-5 0-6* 1-6* 2*-6 6-6 → 6-7 Erin Routliffe 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-6 → 6-6 Su-Wei Hsieh 0-15 0-30 15-30 15-40 5-5 → 5-6 Erin Routliffe 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 Su-Wei Hsieh 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 Erin Routliffe 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 Su-Wei Hsieh 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 Erin Routliffe 0-15 0-30 0-40 2-3 → 3-3 Su-Wei Hsieh 0-15 0-30 0-40 2-2 → 2-3 Erin Routliffe 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Su-Wei Hsieh 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Erin Routliffe 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Su-Wei Hsieh 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Su-Wei Hsiehvs Erin Routliffe

Emma Navarro vs Tereza Martincova



WTA Strasbourg Emma Navarro • Emma Navarro 0 6 6 0 Tereza Martincova Tereza Martincova 0 2 3 0 Vincitore: Navarro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Emma Navarro 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Emma Navarro 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-3 → 6-3 Tereza Martincova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-3 → 5-3 Emma Navarro 15-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 4-2 → 4-3 Tereza Martincova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 3-2 → 4-2 Emma Navarro 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Tereza Martincova 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Emma Navarro 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-0 → 2-1 Tereza Martincova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Emma Navarro 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Tereza Martincova 0-15 0-30 15-30 15-40 5-2 → 6-2 Emma Navarro 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 5-1 → 5-2 Tereza Martincova 0-15 15-15 15-30 15-40 4-1 → 5-1 Emma Navarro 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 4-1 Tereza Martincova 15-0 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 Emma Navarro 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Tereza Martincova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Emma Navarro 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Sophie Chang / Angela Kulikov vs Cristina Bucsa / Alicja Rosolska



WTA Strasbourg Sophie Chang / Angela Kulikov Sophie Chang / Angela Kulikov 4 6 10 Cristina Bucsa / Alicja Rosolska Cristina Bucsa / Alicja Rosolska 6 3 6 Vincitore: Chang / Kulikov Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-6 Cristina Bucsa / Alicja Rosolska 6-10 1-0 Sophie Chang / Angela Kulikov 1-0 2-0 3-0 3-1 4-1 4-2 5-2 5-3 6-3 7-3 7-4 7-5 8-5 9-5 9-6 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Sophie Chang / Angela Kulikov 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 5-3 → 6-3 Cristina Bucsa / Alicja Rosolska 0-15 15-15 15-30 15-40 4-3 → 5-3 Sophie Chang / Angela Kulikov 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 Cristina Bucsa / Alicja Rosolska 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Sophie Chang / Angela Kulikov 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Cristina Bucsa / Alicja Rosolska 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 1-2 → 2-2 Sophie Chang / Angela Kulikov 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 1-1 → 1-2 Cristina Bucsa / Alicja Rosolska 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Sophie Chang / Angela Kulikov 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Cristina Bucsa / Alicja Rosolska 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 Sophie Chang / Angela Kulikov 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-5 → 4-5 Cristina Bucsa / Alicja Rosolska 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-4 → 3-5 Sophie Chang / Angela Kulikov 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 3-3 → 3-4 Cristina Bucsa / Alicja Rosolska 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Sophie Chang / Angela Kulikov 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Cristina Bucsa / Alicja Rosolska 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 2-1 → 2-2 Sophie Chang / Angela Kulikov 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Cristina Bucsa / Alicja Rosolska 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Sophie Chang / Angela Kulikov 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Kimberly Birrell vs Elena Malygina