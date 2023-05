Jasmine Paolini trionfa nel torneo WTA 125 di Firenze

La tennista italiana Jasmine Paolini, quarta testa di serie e numero 65 del mondo, ha conquistato il titolo del torneo WTA 125 di Firenze. Nella finale di questo pomeriggio, Paolini ha sconfitto l’americana Taylor Townsend con il punteggio di 6-3, 7-5.

Nel primo set, l’azzurra ha mostrato una performance dominante, vincendo per 6 a 3 dopo essere stata avanti per 5 a 1. Nel secondo set, Paolini ha realizzato il break decisivo sul 5 pari. Nonostante la pressione, è riuscita a annullare tre palle break in un lungo dodicesimo gioco, chiudendo la partita alla seconda palla match a disposizione.

Con questa vittoria, Paolini sale al n.51 del ranking WTA, un risultato che sarà ufficiale da domani.

Questo successo rappresenta un importante traguardo per Paolini, che nel circuito maggiore ha già raggiunto due finali. La prima, vinta a Portorose nel 2021 contro l’americana Alison Riske, e la seconda, persa a Cluj-Napoca nel 2022 contro la russa Anna Blinkova.

Inoltre, questo è la terza finale che l’italiana raggiunge in un torneo WTA 125, dopo Saint Malo e Makarska nel 2021. In Francia, Paolini perse in finale contro la svizzera Viktorija Golubic, mentre in Croazia riuscì a battere in finale la olandese Arantxa Rus. Questo quindi segna il secondo successo in carriera di Paolini in un torneo WTA 125.