Roland Garros: Il Tabellone di Qualificazione femminile. Sono due le azzurre ai nastri di partenza

Roland Garros – Tabellone di Qualificazione (con tutti gli spot) – terra

(1) Camila Osorio vs Raluka Serban

Fernanda Contreras vs Sesil Karatantcheva

Emiliana Arango vs Himeno Sakatsume

Mirra Andreeva vs (31) Polina Kudermetova

(2) Lucrezia Stefanini vs Maja Chwalinska

Maria Timofeeva vs Marina Melnikova

Taylor Townsend vs Natalija Stevanovic

Susan Bandecchi vs (20) Kaja Juvan

(3) Arantxa Rus vs Audrey Albie

Barbora Palicova vs Sakura Hosogi

Ankita Raina vs Emeline Dartron

Despina Papamichail vs (30) Moyuka Uchijima

(4) Tamara Zidansek vs Nigina Abduraimova

Joanne Zuger vs Anastasia Zakharova

Chloé Paquet vs Rosa Vicens mas

Robin Montgomery vs (18) Aliona Bolsova

(5) Caroline Dolehide vs Maria Carle

Jaimee Fourlis vs Victoria Jimenez kasintseva

Jessica Bouzas maneiro vs Fiona Ferro

Carolina Alves vs (32) Eva Lys

(6) Laura Siegemund vs Sara Bejlek

Katarzyna Kawa vs Carol Zhao

Lois Boisson vs Nina Radovanovic

Sonay Kartal vs (19) Viktoria Hruncakova

(7) Su Jeong Jang vs Reka Luca Jani

Priscilla Hon vs Alice Robbe

Kathinka Von deichmann vs Daria Snigur

Antonia Ruzic vs (29) Brenda Fruhvirtova

(8) Viktorija Golubic vs Storm Hunter

Alice Tubello vs Mona Barthel

Ashlyn Krueger vs Yuriko Miyazaki

Nuria Brancaccio vs (24) Katie Boulter

(9) Tamara Korpatsch vs Mirjam Bjorklund

Harmony Tan vs Polona Hercog

Petra Marcinko vs Katherine Sebov

Katie Swan vs (17) Clara Tauson

(10) Elizabeth Mandlik vs Celine Naef

Arina Rodionova vs Tara Wurth

Noma Noha akugue vs Emma Lene

Olga Govortsova vs (22) Laura Pigossi

(11) Nao Hibino vs Na-lae Han

Valentini Grammatikopoulou vs Sinja Kraus

Francesca Jones vs Coco Vandeweghe

Marcela Zacarias vs (21) Ylena In-albon

(12) Yue Yuan vs Oksana Selekhmeteva

Mai Hontama vs Magali Kempen

Iryna Shymanovich vs Joanna Garland

Margaux Rouvroy vs (23) Sofia Kenin

(13) Erika Andreeva vs Marie Benoit

Darja Semenistaja vs Olivia Gadecki

Ana Konjuh vs Yanina Wickmayer

Heather Watson vs (27) Olga Danilovic

(14) Simona Waltert vs Carole Monnet

Daphnée Mpetshi perricard vs Kristina Dmitruk

Paula Ormaechea vs Elsa Jacquemot

Katrina Scott vs (28) Harriet Dart

(15) Elina Avanesyan vs Darya Astakhova

Leyre Romero gormaz vs Lesley Pattinama kerkhove

Miriam Bulgaru vs Ekaterina Makarova

Dalila Jakupovic vs (26) Kayla Day

(16) Marina Bassols ribera vs Sachia Vickery

Alexandra Cadantu-ignatik vs Dayana Yastremska

Elena-Gabriela Ruse vs Jaqueline Cristian

Katharina Hobgarski vs (25) Greet Minnen