Alexander Zverev: “Tuttora mi trovo a 1000 chilometri di distanza dal mio miglior livello”

Alexander Zverev, tennista tedesco, sta lottando duramente per ritrovare il suo gioco che brillava prima del suo infortunio al Roland Garros dello scorso anno. Da quando è tornato in campo, Zverev sembra mancare di energia e ha poca fiducia nei suoi colpi, una situazione che spera di risolvere al torneo ATP di Ginevra, per il quale ha ricevuto un invito.

“Tuttora mi trovo a 1000 chilometri di distanza dal mio miglior livello. Per dire che sei tornato, devi vincere almeno una volta, e io non sto facendo questo. Esco dai tornei prima di quanto vorrei. Non riesco a progredire ulteriormente in questo momento”, ha dichiarato un Zverev deluso a Sky Sport.

Il tennista tedesco ha espresso la sua frustrazione per la sua attuale forma, sottolineando la necessità di vincere per ritrovare la fiducia. “Devo vincere e questo risolverà il problema. Non so più cosa dire in questo momento, quest’anno sto probabilmente giocando il peggior tennis dal 2015 o 2016”, ha aggiunto.

Zverev, che è stato un giocatore di spicco nel circuito ATP negli ultimi anni, ha avuto un ritorno difficile dopo l’infortunio. Il suo gioco sembra essere lontano dal livello che lo ha portato a vincere numerosi titoli e a raggiungere le fasi avanzate dei tornei del Grande Slam.

Il torneo ATP di Ginevra rappresenta una nuova opportunità per Zverev di ritrovare il suo gioco e la sua fiducia. Nonostante le sue recenti difficoltà, il tennista tedesco rimane un avversario temibile e sarà interessante vedere come si svilupperà il suo ritorno al tennis di alto livello nei prossimi mesi.