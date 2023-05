Challenger Skopje: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Un azzurro nel Md e uno nelle quali

Challenger Skopje – Tabellone Principale – terra

(1) Dougaz, Aziz vs Wessels, Louis

Qualifier vs (Alt) Jianu, Filip Cristian

(WC) Paulson, Andrew vs Qualifier

Qualifier vs (7) Hassan, Benjamin

(4) Madaras, Dragos Nicolae vs Qualifier

(Alt) Ribeiro, Eduardo vs Diez, Steven

Milojevic, Nikola vs Qualifier

Qualifier vs (6) Burruchaga, Roman Andres

(5) Comesana, Francisco vs McCabe, James

(WC) Poljicak, Mili vs Fonio, Giovanni

Zuk, Kacper vs Houkes, Max

Crawford, Oliver vs (3) Pucinelli De Almeida, Matheus

(8) Zekic, Miljan vs Fatic, Nerman

Campana Lee, Gerard vs Dutra da Silva, Daniel

(WC) Ivanovski, Kalin vs (Alt) Prizmic, Dino

Landaluce, Martin vs (2) Donskoy, Evgeny





Challenger Skopje – Tabellone Qualificazione – terra

(1) Nagal, Sumit vs Ramanathan, Ramkumar

(Alt) Haliak, Mikalai vs (11) Bobrov, Bogdan

(2) Valkusz, Mate vs (WC) Bugarikj, Berk

Villanueva, Gonzalo vs (10) Bourgue, Mathias

(3) Kasnikowski, Maks vs (PR) Rola, Blaz

(WC) Srbljak, Gorazd vs (9) Ajdukovic, Duje

(4) Weis, Alexander vs Butvilas, Edas

Topo, Marko vs (12) Luz, Orlando

(5) Blanch, Ulises vs Leite, Wilson

(Alt) Milev, Yanaki vs (8) Boscardin Dias, Pedro

(6) Friberg, Karl vs (WC) Durguti, Besir

(WC) Markovski, Obrad vs (7/Alt) Karlovskiy, Evgeny

Centre Court – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [6] Karl Friberg vs [WC] Besir Durguti

2. [WC] Obrad Markovski vs [7/Alt] Evgeny Karlovskiy

3. [WC] Gorazd Srbljak vs [9] Duje Ajdukovic

Court 5 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [2] Mate Valkusz vs [WC] Berk Bugarikj

2. [Alt] Mikalai Haliak vs [11] Bogdan Bobrov

3. [3] Maks Kasnikowski vs [PR] Blaz Rola

Court 8 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Gonzalo Villanueva vs [10] Mathias Bourgue

2. [1] Sumit Nagal vs Ramkumar Ramanathan

3. [4] Alexander Weis vs Edas Butvilas

Court 6 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [5] Ulises Blanch vs Wilson Leite

2. [Alt] Yanaki Milev vs [8] Pedro Boscardin Dias

3. Marko Topo vs [12] Orlando Luz (non prima ore: 15:30)