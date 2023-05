La pioggia non ferma il Bonfiglio: 31 incontri e tanta Italia in campo al Tc Milano Bonacossa

Era prevista pioggia questo sabato a Milano e purtroppo le previsioni meteo ci hanno azzeccato in pieno. I vialetti del club, solitamente popolati da atleti, coach e appassionati, si sono svuotati. Al contrario, si è riempito il miglior riparo possibile, la club house nella celebre palazzina Liberty, sede del Tennis Club Milano Alberto Bonacossa, voluta nel 1923 dal Conte Alberto Bonacossa e progettata da Giovanni Muzio. Per la verità qualche “quindici” si è anche giocato sui campi in terra battuta del circolo, ma presto gli organizzatori sono stati costretti a chiedere ospitalità al Ct Giussano, che ha messo a disposizione tre campi in terra battuta coperti. La prima impresa del 63° Trofeo Bonfiglio è stata insomma quella di essere riusciti a concludere 31 match, con qualche piacevole sorpresa per i colori azzurri. Dei 22 italiani che hanno completato la loro partita, sei sono usciti dal campo a braccia alzate. Un solo successo a favore di pronostico, quello di Gaia Greco, classe 2006 e n.148 del ranking di categoria, che ha superato l’argentina Candela Vazquez in un match parecchio tirato (3-6 6-3 10/7). La sedicenne palermitana, che quest’anno ha già raggiunto i quarti di finale a Firenze e Salsomaggiore e che lo scorso anno ha vinto due tornei Itf di categoria G4 a Gjovik e al Cairo, tornerà in campo domenica per provare a guadagnare uno degli otto posti disponibili per il tabellone principale. Tutti contro pronostico invece gli altri successi azzurri. Ha approfittato del ritiro dell’avversaria la 16enne campana Francesca De Matteo che, sul 4-1 a suo favore, ha visto la sfortunata statunitense Ria Bhakta (per lei una brutta caduta) avvicinarsi al net per stringerle la mano. Brava la 15enne toscana Sveva Pieroni, che è riuscita a superare la top 100 africana (del Benin) Gloriana Nahum al super tie-break (6-4 4-6 10/6).

Avanti anche la wild card Alice Pesci, diciassettenne italo-giapponese, approdata al Circolo della Stampa Sporting Torino lo scorso gennaio direttamente da Tokyo, che ha superato in due set (6-2 6-4) Benedetta Baratto. Tra i ragazzi, successi a sorpresa per il cremasco Leonardo Cattaneo e per il bergamasco Leonardo Borrelli. Il primo ha battuto lo svizzero Matteo Lavizzari (n.149 Itf) per 3-6 7-6 10/6, il secondo ha sconfitto il giapponese Reiya Hattori (n.118 Itf) per 6-3 6-4. Bel risultato anche per il 16enne laziale Andrea De Marchi, già semifinalista al recente torneo di Salsomaggiore, che ha nettamente superato (6-2 6-1) il coreano Yeonsu Jeong, che lo precedeva di quasi cento posizioni nel ranking. Soddisfazione anche tra i soci del Tc Milano per la vittoria della giocatrice di casa, la francese Judith Attias, tesserata con il club meneghino e che da anni ha scelto di allenarsi in Italia. I match, sempre sui campi indoor di Giussano, sono continuati per tutta la giornata, con alcune partite che si concluderanno solo in serata. Tra gli incontri annullati e che verranno recuperati domani, meteo permettendo (ma le previsioni annunciano un timido sole per tutta la giornata), anche l’esordio del fratello minore di Stefanos Tsitsipas, il 17enne Pavlos, impegnato contro l’azzurro Filippo Scala. Domenica, dunque, giornata con tanto tennis da vedere, con 65 match dei tabelloni di qualificazione in programma (33 di 1° turno e 32 di 2° turno) e ancora tanti azzurri impegnati.

RISULTATI DI GIORNATA DEL 63° TROFEO BONFIGLIO

Qualificazioni tabellone maschile, primo turno

M. Exsted (Usa) b. F. Garbero (Ita) 6-1 6-1, L. Cattaneo (Ita) b. M. Lavizzari (Sui) 3-6 7-6(2) 10/6, L. Borrelli (Ita) b. R. Hattori (Jpn) 6-3 6-4, C.A. Shalmi (Den) b. A. Marigliano (Ita) 6-1 6-1, A. Sanchez Quilez (Esp) b. C. Radu (Rou) 6-2 6-1, A. De Marchi (Ita) b. Y. Jeong (Kor) 6-2 6-1, T. Boosarawongse (Tha) b. F. Pecorini (Ita) 4-6 6-0 10/6.

Da concludere: A. Zimnokh (Ukr) – L.J. Nakamine (Per) , L. Comino (Ita) – M. Rottgering (Ned) , A. Tognolini (Ita) – D. Sarksian (Rus).

Posticipati a domani: S. Park (Kor) – N. Consonni (Ita), L. Vaccari (Ita) – R. Pascual Ferra (Esp), A. Battiston (Ita) – A. Ganesan (Usa) , D. Chan (Can) – E. Matikainen (Fin), J. Zhang (Aus) – F. Gatti (Ita), T. Mishiro (Jpn) – G. Nosei (Ita), S. Cocola (Ita) – H. Costanzi de Brito (Bra) , A. Milushev (Uzb) – W. Mirarchi (Ita), M. Pizzigoni (Ita) – D.C. Carteputreda (Rou), G. Zeitune (Arg) – M. Molder (Est), F. Garbero (Ita) – D. Petak (Cze) , T. Cecchetti (Ita) – S. Brockett (Usa), T. Baragiola Mordini (Ita) – B. Torrealba (Chi), C. Manucci (Ita) – M. Bigun (Usa) , L. Rais (Cze) – A. Meo (Ita), A. Pedrico Kravtsov (Esp) – L. Ferraz Sandoval Carvalho (Bra), I. Parisca (Ven) – L. Iemmi (Ita), I. Miletich (Ita) – T. Zhang (Chn) , N. Oliveira (Bra) – E. Cecchetti (Ita), L. Barbarino (Ita) – M. Zeitune (Arg) , P. Tsitsipas (Gre) – F. Scala (Ita), C. Mahjoob (Usa) – Y. Yerdilda (Kaz).

Qualificazioni tabellone femminile, primo turno

A. Anazagasty-Pursoo (Usa) b. A. Bertacchi (Ita) 6-3 6-2, M. Phanthala (Fra) b. C. Bassotti (Ita) 6-1 6-2, S.O. Hansen (Den) b. G. Montecchi (Ita) 6-4 6-3, G. Greco (Ita) b. C. Vazquez (Arg) 3-6 6-3 10/7, E. Yaneva (Bul) b. L. Musetti (Ita) 6-1 6-4, E. Pranyte (Ltu) b. I. Lazzerini (Ita) 6-4 6-0, A. Ferlito (Esp) b. D. Baidaulet (Kaz) 4-6 7-6(6) 10/7, R. Gilheany (Aus) b. V. Kravchenko (Ita) 6-1 6-3, N. Xu (Can) b. C. Jerolimov (Cro) 6-2 6-2, N. Jandova (Cze) b. B. Palazzo (Ita) 6-1 6-1, J. Attias (Fra) b. V. Chiari (Ita) 6-2 6-1, Y. Zhao (Chn) b. S. Maffeis (Ita) 6-1 6-1, S. Pieroni (Ita) b. G. Nahum (Ben) 6-4 4-6 10/6, D. Gorska (Pol) b. C. Gasparini (Ita) 6-3 6-3, F. De Matteo (Ita) b. R. Bhakta (Usa) 4-1 rit., A. Pitta (Gre) b. A. Sara (Ita) 6-2 6-3, L. Oved (Isr) b. L. Tognoni (Ita) 6-4 6-3, A. Pesci (Jpn) b. B. Baratto (Ita) 6-2 6-4.

Da concludere: I. Pistola (Ita) – L.M. Cinalli (Arg) , G. Rizzetto (Ita) – K. Fakih (Usa) , J. Scurtu (Ita) – B. Zhang (Chn).

Posticipati a domani: C.A. Herea (Rou) – A. Liverani (Ita), S.A. Larraya Guidi (Arg) – L. Luciano (Ita), R. Roura Llaverias (Esp) – F. Marino (Ita), O. Center (Usa) – N. Taraba Wallberg (Swe) , N. Cinkova (Cze) – C. Ferrer Perez (Esp), G. Mikaul (Usa) – S. Paris (Ita), R. Amerio (Ita) – A. Arystanbekova (Kaz) , G. Greco Lucchina (Ita) – A. Zack (Isr), N. Galow (Ger) – A. Nupbay (Kaz), T. Lithiby (Tha) – S. Lam (Usa), V. Bedini (Ita) – A. Vergara Rivera (Chi) .