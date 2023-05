Roland Garros: Stefanos Tsitsipas ancora iscritto in doppio con il fratello Petros. Per i colori italiani al via Bolelli-Fognini e Andrea Vavassori

Una sorpresa è emersa alla luce della lista delle iscrizioni per il Roland Garros nel doppio: uno dei principali candidati al titolo, Stefanos Tsitsipas, è infatti ancora iscritto. Il tennista greco ha ottenuto alcuni successi quest’anno insieme a suo fratello Petros Tsitsipas, risultati che gli hanno permesso di qualificarsi direttamente.

Si tratta di un gesto di generosità da parte di Stefanos, che offre a suo fratello l’opportunità di vincere un premio in denaro considerevole. Tuttavia, non è da escludere che possano ritirarsi se vinceranno il primo incontro, poiché è difficile conciliare entrambe le modalità.

Non mancano altri nomi illustri del singolare tra gli iscritti, come Ben Shelton, che farà coppia con Purcell, o la coppia formata da Alexander Bublik e Marton Fucsovics. Anche Bernabé Zapata, testa di serie nel torneo di singolare, si è iscritto, formando una coppia con Albert Ramos.

È interessante notare anche la presenza di Thanasi Kokkinakis, che farà coppia con Jan-Lennard Struff. Per i colori italiani al via Bolelli-Fognini e Andrea Vavassori.

Roland Garros Doppio

Wesley Koolhof / Neal Skupski 2 2

Rajeev Ram / Joe Salisbury 9 9

Ivan Dodig / Austin Krajicek 9 9

Marcelo Arevalo / Jean-Julien Rojer 14 14

Nikola Mektic / Mate Pavic 19 19

Lloyd Glasspool / Harri Heliovaara 24 24

Rohan Bopanna / Matthew Ebden 26 26

Santiago Gonzalez / Edouard Roger-Vasselin 30 30

Hugo Nys / Jan Zielinski 40 40

Maximo Gonzalez / Andres Molteni 47 47

Matwe Middelkoop / Andreas Mies 48 48

Marcel Granollers / Horacio Zeballos 49 49

Kevin Krawietz / Tim Puetz 49 49

Jamie Murray / Michael Venus 58 58

Nathaniel Lammons / Jackson Withrow 61 61

Rinky Hijikata / Jason Kubler 63 63

Alexander Erler / Lucas Miedler 65 65

Marcelo Melo / John Peers 76 76

Sander Gille / Joran Vliegen 83 83

Simone Bolelli / Fabio Fognini 89 89

Francisco Cabral / Rafael Matos 90 90

Sadio Doumbia / Fabien Reboul 97 97

Julian Cash / Henry Patten 101 101

Juan Sebastian Cabal / Robert Farah 104 104

Romain Arneodo / Sam Weissborn 112 112

Marcelo Demoliner / Andrea Vavassori 115 115

Robin Haase / Philipp Oswald 115 115

Gonzalo Escobar / Andrey Golubev 121 121

Andre Goransson / Ben McLachlan 125 125

Aleksandr Nedovyesov / Miguel Angel Reyes-Varela 131 131

Jeremy Chardy / Fabrice Martin 137 137

Diego Hidalgo / David Vega Hernandez 139 139

Nicolas Barrientos / Robert Galloway 142 142

Ariel Behar / Adam Pavlasek 147 147

Yuki Bhambri / Saketh Myneni 149 149

Maxime Cressy / Adrian Mannarino 202 86

Max Purcell / Ben Shelton 214 89

William Blumberg / Miomir Kecmanovic 216 125

Thanasi Kokkinakis / Jan-Lennard Struff 254 104

Petros Tsitsipas / Stefanos Tsitsipas 279 126

Guido Andreozzi / Tomas Martin Etcheverry 290 141

Lloyd Harris / Raven Klaasen 358 125

Roberto Carballes Baena / Jaume Munar 456 126

Patrik Niklas-Salminen / Emil Ruusuvuori 504 142

Nikola Cacic / Dusan Lajovic 629 123

Marcos Giron / Mackenzie McDonald 635 115

Gregoire Barrere / Quentin Halys 645 134

Pierre-Hugues Herbert / Nicolas Mahut 671 66

Alexander Bublik / Marton Fucsovics 706 141

Sebastian Baez / Guillermo Duran 934 119

Ilya Ivashka / Alexei Popyrin 1026 150

Albert Ramos-Vinolas / Bernabe Zapata Miralles 1129 110

Pedro Cachin / Yibing Wu 2021 125

Francisco Cerundolo / Federico Coria – 121

Yoshihito Nishioka / Jiri Vesely – 126

Marc-Andrea Huesler / Nicolas Jarry – 138

Hugo Dellien / Guido Pella – 148

(WC)

(WC)

(WC)

(WC)

(WC)

(WC)

(WC)

Alternates

1 Tallon Griekspoor / Bart Stevens 305 152

2 Victor Vlad Cornea / Zhizhen Zhang 715 158

3 Christopher O’Connell / Jordan Thompson 1000 158

4 Dan Added / Albano Olivetti 169 169

5 N.Sriram Balaji / Jeevan Nedunchezhiyan 169 169

6 Nuno Borges / David Pel 264 172

7 Christopher Eubanks / John-Patrick Smith 376 183

8 Thiago Monteiro / Juan Pablo Varillas – 195

9 Roman Jebavy / Luis David Martinez 196 196

10 Hendrik Jebens / Reese Stalder 208 208

11 Sander Arends / Vladyslav Manafov 210 210

12 Marco Bortolotti / Sergio Martos Gornes 225 225

13 Ivan Sabanov / Matej Sabanov 231 231

14 Enzo Couacaud / Arthur Rinderknech 386 242

15 Raul Brancaccio / Pedro Martinez 717 269

16 Anirudh Chandrasekar / Vijay Sundar Prashanth 275 275

17 Jonathan Eysseric / Harold Mayot 921 311

18 Liam Broady / Ryan Peniston 1726 327

19 Theo Arribage / Luca Sanchez 338 338