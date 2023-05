Polemica nel WTA 1000 di Roma: Jelena Ostapenko accusata di insultare Elena Rybakina

Jelena Ostapenko, la tennista lettone, è spesso al centro di polemiche e ora si trova coinvolta in un’altra. Stefano Vukov, l’allenatore di Elena Rybakina, ha accusato Ostapenko di aver insultato la sua giocatrice durante le semifinali del WTA 1000 di Roma. L’incidente si sarebbe verificato in un momento cruciale del match, quando si stava decidendo se interrompere o meno il gioco a causa della pioggia.

“Lei l’ha chiamata ‘pu**’, l’ha detto proprio qui davanti a me. Jelena”, ha dichiarato Vukov in pieno Court Central, durante una conversazione con altri membri dello staff tecnico dell’attuale numero sei del mondo.

Un video che avrebbe catturato il presunto momento in cui Ostapenko insulta Rybakina è stato diffuso sui social media, ma è stato successivamente rimosso. Nonostante l’eliminazione del video, la polemica continua.

L’accusa di Vukov ha scatenato un dibattito acceso tra gli appassionati di tennis e i professionisti del settore. Molti si chiedono se Ostapenko debba affrontare conseguenze per il suo comportamento, mentre altri sostengono che senza prove concrete, come il video rimosso, le accuse dovrebbero essere prese con cautela.

Al momento, né Ostapenko né Rybakina hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali riguardo l’incidente