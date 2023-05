ATP 250 Ginevra e Lione: I risultati con il dettaglio del Primo Turno di Qualificazione. Giannessi e Travaglia al turno decisivo. Fuori Caruso a Ginevra

Nel torneo ATP 250 di Ginevra, Stefano Travaglia e Alessandro Giannessi si sono guadagnati un posto al turno decisivo nelle qualificazioni.

Stefano Travaglia, 31enne di Ascoli Piceno e n.294 del ranking ATP, ha mostrato un’ottima forma nel suo match contro il giordano Abdullah Shelbayh, n.243 ATP e quarta testa di serie. Travaglia ha dominato la partita, vincendo con un doppio 6-1 in appena 57 minuti. Domenica, avrà l’opportunità di guadagnarsi un posto nel tabellone principale del torneo, affrontando il vincitore del match tra il norvegese Viktor Durasovic, n.300 del ranking, ed il tedesco Elmar Ejupovic, n.287 ATP ed ottava testa di serie.

Anche Alessandro Giannessi, n.230 ATP e terza testa di serie, ha avanzato al turno decisivo. Ha sconfitto il kazako Denis Yevseyev, n.296 del ranking, in una partita combattuta che si è risolta in tre set. Giannessi si prepara ora per il turno decisivo, dove sfiderà il vincitore del match tra Marchenko e Sachko [6].

Purtroppo, non tutte le notizie sono positive per i tennisti italiani nel torneo. Salvatore Caruso, n.286 del ranking e settima testa di serie, è stato eliminato dallo spagnolo Daniel Rincon, n.290 ATP. Nonostante una lotta intensa che è durata oltre due ore, Caruso ha perso per 6-4, 5-7, 6-2. Questo è stato il primo incontro tra Caruso e Rincon in carriera.

ATP Geneva Thiago Monteiro [1] Thiago Monteiro [1] 6 6 Fernando Verdasco Fernando Verdasco 2 2 Vincitore: Monteiro

1. [1] Thiago Monteirovs Fernando Verdasco

2. [2/WC] Arthur Cazaux vs [WC] Jerome Kym



ATP Geneva Arthur Cazaux [2] Arthur Cazaux [2] 7 6 6 Jerome Kym Jerome Kym 6 7 4 Vincitore: Cazaux

COURT 1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [4] Abdullah Shelbayh vs Stefano Travaglia



ATP Geneva Abdullah Shelbayh [4] Abdullah Shelbayh [4] 1 1 Stefano Travaglia Stefano Travaglia 6 6 Vincitore: Travaglia

2. Nino Serdarusic vs [5] Marek Gengel



ATP Geneva Nino Serdarusic Nino Serdarusic 6 6 Marek Gengel [5] Marek Gengel [5] 1 4 Vincitore: Serdarusic

3. [3] Alessandro Giannessi vs Denis Yevseyev



ATP Geneva Alessandro Giannessi [3] Alessandro Giannessi [3] 3 6 6 Denis Yevseyev Denis Yevseyev 6 4 2 Vincitore: Giannessi

COURT 2 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Daniel Rincon vs [7] Salvatore Caruso



ATP Geneva Daniel Rincon Daniel Rincon 6 5 6 Salvatore Caruso [7] Salvatore Caruso [7] 4 7 2 Vincitore: Rincon

2. Viktor Durasovic vs [8] Elmar Ejupovic



ATP Geneva Viktor Durasovic Viktor Durasovic 4 6 6 Elmar Ejupovic [8] Elmar Ejupovic [8] 6 2 3 Vincitore: Durasovic

3. [Alt] Illya Marchenko vs [6] Vitaliy Sachko



Il match deve ancora iniziare

ATP Lyon Hugo Grenier [2] Hugo Grenier [2] 3 1 Ugo Blanchet Ugo Blanchet 6 6 Vincitore: Blanchet

1. [2] Hugo Greniervs [Alt] Ugo Blanchet

2. [WC] Kyrian Jacquet vs [7] Oriol Roca Batalla



ATP Lyon Kyrian Jacquet Kyrian Jacquet 4 7 2 Oriol Roca Batalla [7] Oriol Roca Batalla [7] 6 5 6 Vincitore: Roca Batalla

3. [WC] Matteo Martineau vs [8] Daniel Michalski



ATP Lyon Matteo Martineau Matteo Martineau 6 6 Daniel Michalski [8] Daniel Michalski [8] 3 4 Vincitore: Martineau

4. Lloyd Harris vs [6] Manuel Guinard



ATP Lyon Lloyd Harris Lloyd Harris 0 0 Manuel Guinard [6] Manuel Guinard [6] 0 0

Court 1 – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [1] Zhizhen Zhang vs [Alt] Maxime Janvier



ATP Lyon Zhizhen Zhang [1] Zhizhen Zhang [1] 7 6 Maxime Janvier Maxime Janvier 6 2 Vincitore: Zhang

2. Alvaro Lopez San Martin vs [5] Hernan Casanova



ATP Lyon Alvaro Lopez San Martin Alvaro Lopez San Martin 6 6 Hernan Casanova [5] Hernan Casanova [5] 3 0 Vincitore: Lopez San Martin

3. [4] Pablo Llamas Ruiz vs [Alt] Guido Andreozzi (non prima ore: 14:00)



ATP Lyon Pablo Llamas Ruiz [4] Pablo Llamas Ruiz [4] 2 6 6 Guido Andreozzi Guido Andreozzi 6 1 2 Vincitore: Llamas Ruiz

