Challenger 175 Torino e Bordeaux e Challenger Tunisi e Oeiras 4: I risultati con il dettaglio delle FInali (LIVE)

CHALLENGER 175 Torino (Italia) – Semifinali e Finali, terra battuta

1. [1] Nathaniel Lammons/ John Peersvs [4] Nikola Cacic/ Aleksandr Nedovyesov

2. [1] Sebastian Baez vs [Q] Federico Gaio (non prima ore: 11:30)



3. [1] Nathaniel Lammons / John Peers OR [4] Nikola Cacic / Aleksandr Nedovyesov vs Andrey Golubev / Denys Molchanov OR Ariel Behar / Adam Pavlasek (non prima ore: 14:00)



4. [1] Sebastian Baez OR [Q] Federico Gaio vs [Alt] Dominik Koepfer OR [2] Daniel Elahi Galan (non prima ore: 16:00)



Campo 5 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Andrey Golubev / Denys Molchanov vs Ariel Behar / Adam Pavlasek



2. [Alt] Dominik Koepfer vs [2] Daniel Elahi Galan (non prima ore: 11:30)



CHALLENGER 175 Bordeaux (Francia) – Finali, terra battuta

1. [1] Lloyd Glasspool/ Harri Heliovaaravs [3] Sadio Doumbia/ Fabien Reboul

2. [7] Tomas Martin Etcheverry vs [5] Ugo Humbert (non prima ore: 15:15)



CHALLENGER Tunis (Tunisia) – Finali, terra battuta

1. [WC] James McCabe/ Aziz Ouakaavs [3] Theo Arribage/ Luca Sanchez

2. Geoffrey Blancaneaux vs [Q] Sho Shimabukuro (non prima ore: 15:00)



CHALLENGER Oeiras 4 (Portogallo) – Finali, terra battuta

1. [7] Facundo Diaz Acostavs [6] Aleksandar Vukic

2. [WC] Jaime Faria / Henrique Rocha vs [3] Luke Johnson / Sem Verbeek



