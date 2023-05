ATP 250 Lione: Il Tabellone Principale e di Qualificazione con il programma di domani

ATP 250 Lione – Tabellone Principale – terra

(1/WC) Auger-Aliassime, Felix vs Bye

Purcell, Max vs Qualifier

Qualifier vs (WC) Fils, Arthur

Ymer, Mikael vs (7) Gasquet, Richard

(3) Paul, Tommy vs Bye

Barrere, Gregoire vs Moutet, Corentin

Rinderknech, Arthur vs Qualifier

Schwartzman, Diego vs (8) Nakashima, Brandon

(5) Kecmanovic, Miomir vs Etcheverry, Tomas Martin

Draper, Jack vs Muller, Alexandre

Ramos-Vinolas, Albert vs Varillas, Juan Pablo

Bye vs (4) Cerundolo, Francisco

(6) Baez, Sebastian vs Fucsovics, Marton

(WC) Monfils, Gael vs Cachin, Pedro

Goffin, David vs Qualifier

Bye vs (2) Norrie, Cameron

(1) Zhang, Zhizhenvs (Alt) Janvier, Maxime(WC) Jacquet, Kyrianvs (7) Roca Batalla, Oriol

(2) Grenier, Hugo vs (Alt) Blanchet, Ugo

Lopez San Martin, Alvaro vs (5) Casanova, Hernan

(3) Sweeny, Dane vs Zhukayev, Beibit

Harris, Lloyd vs (6) Guinard, Manuel

(4) Llamas Ruiz, Pablo vs (Alt) Andreozzi, Guido

(WC) Martineau, Matteo vs (8) Michalski, Daniel