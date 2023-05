WTA 250 Strasburgo e Rabat: I Tabelloni di Qualificazione. Un ‘azzurra al via

WTA 250 Strasburgo – Tabellone Qualificazione – terra

Court Patrice Dominguez – ore 11:00

(1) Selena Janicijevic vs Hao-Ching Chan

(3) Louisa Chirico vs Severine Deppner

Sarah Iliev vs (7) Ellen Perez Non prima 14:30

Court 1 – ore 11:00

(4) Sophie Chang vs Tereza Mihalikova

Myrtille Georges vs (6) Elena Malygina

(2) Zhuoxuan Bai vs Ena Shibahara

Court 2 – ore 11:00

Erin Routliffe vs (8) Olivia Tjandramulia

Su-Wei Hsieh vs (5) Jesika Maleckova Non prima 12:30

(1) Anastasia Tikhonovavs (WC) Luca UdvardyValeriya Strakhovavs (8) Daniela Vismane

(2) Valeria Savinykh vs Francesca Di Lorenzo

(WC) Yasmine Kabbaj vs (7) Tatiana Prozorova

(3) Timea Babos vs Ekaterina Yashina

Naiktha Bains vs (5) Eudice Chong

(4) Jana Fett vs Martina Colmegna

Andrea Gamiz vs (6) Angela Fita Boluda

(3) Timea Babosvs Ekaterina YashinaValeriya Strakhovavs (8) Daniela VismaneYasmine Kabbajvs (7) Tatiana Prozorova

Court 1 – ore 12:00

Naiktha Bains vs (5) Eudice Chong

(2) Valeria Savinykh vs Francesca Di Lorenzo

(1) Anastasia Tikhonova vs Luca Udvardy

Court 2 – ore 13:00

(4) Jana Fett vs Martina Colmegna

Andrea Gamiz vs (6) Angela Fita Boluda