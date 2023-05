Il Tetto sul Campo Centrale di Roma: Un problema che presto sarà risolto?

Il tetto del Campo Centrale di Roma è un argomento di dibattito ricorrente, ma presto non lo sarà più. Andre Abodi, Ministro dello Sport, assicura che il tetto del Campo Centrale sarà realizzato entro un paio d’anni, con l’obiettivo di rendere l’impianto più confortevole e moderno.

“La macchina amministrativa avanza”, afferma il Ministro, prevedendo che il campo avrà un tetto entro un paio d’anni. Questa dichiarazione mette fine a un lungo periodo di speculazioni e discussioni riguardo alla necessità e alla fattibilità di un tetto per il Campo Centrale.

La decisione di aggiungere un tetto al Campo Centrale è un passo importante per Roma, poiché non solo modernizzerà l’impianto, ma garantirà anche che gli incontri possano svolgersi indipendentemente dalle condizioni meteorologiche. Questo significa che gli spettatori potranno godersi le partite senza interruzioni, indipendentemente dal tempo.

Il Ministro Abodi ha espresso ottimismo riguardo al progresso del progetto, sottolineando che l’amministrazione sta lavorando per garantire che il tetto sia pronto per le prossime edizioni del torneo.

In conclusione, il tetto del Centrale di Roma è un argomento di discussione che presto sarà risolto. Con l’assicurazione del Ministro dello Sport, Andre Abodi, che il tetto sarà realizzato entro un paio d’anni, gli appassionati di tennis possono aspettarsi un’esperienza migliorata e più confortevole nelle prossime edizioni del torneo.