Masters e WTA 1000 Roma: I risultati con il dettaglio del Day 11. Anhelina Kalinina, un sogno che diventa realtà. Finale a Roma (LIVE)

Che settimana e che storia! Anhelina Kalinina continua a sognare a occhi aperti in Italia e ha firmato un’altra vittoria significativa, qualificandosi per la finale più importante della sua carriera. Con la migliore vittoria della sua vita fino ad ora, l’ucraina, numero 47 del mondo, è a un passo da qualcosa che poteva sembrare impensabile.

Kalinina ha sconfitto la russa Veronika Kudermetova (12ª nel ranking), con i parziali di 7-5, 5-7 e 6-2, al termine di quasi tre ore di gioco. Questa è stata la sua terza vittoria consecutiva in tre set. Diventa ancora più notevole il fatto che abbia condotto per 7-5 e 5-3, prima di perdere… 16 punti consecutivi e trovarsi costretta a giocare un terzo set. La logica avrebbe potuto suggerire che Kudermetova avrebbe preso il sopravvento nel punteggio, ma non è stato così. Kalinina è tornata in campo con determinazione e ha assicurato il suo posto in finale, dove ora affronterà Elena Rybakina o Jelena Ostapenko.

Masters e WTA 1000 Roma – Semifinali – terra

1. Hugo Nys/ Jan Zielinskivs Marcel Granollers/ Horacio Zeballos

2. [11] Veronika Kudermetova vs [30] Anhelina Kalinina (non prima ore: 15:30)



3. [7] Elena Rybakina vs [20] Jelena Ostapenko (non prima ore: 19:00)



4. [1] Wesley Koolhof / Neal Skupski vs Robin Haase / Botic van de Zandschulp



