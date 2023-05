Vacherot soffre ma accede ai quarti al Circolo Tennis Reggio Emilia nell’ITF “BMW – Reggio Motori Camparini Gioielli”: Il monegasco supera in tre set un mai domo Serafini, Clarke supera Bagnolini

Valentin Vacherot accede ai quarti di finale del torneo ITF “BMW – Reggio Motori Camparini Gioielli” (25.000 dollari di montepremi) in corso di svolgimento al Circolo Tennis Reggio Emilia: il davisman monegasco, terza testa di serie del seeding, regola al terzo set un Marcello Serafini mai domo, che alza bandiera bianca dopo oltre 2 ore di battaglia sul 6-2, 3-6, 7-6.

Tra i primi 8 della manifestazione anche Jay Clarke e Kai Wehnelt, che approfittano del ritiro dei rispettivi avversari: il primo approfitta del ritiro di Daniel Buldurini sul 6-2, 3-0, mentre il tedesco, proveniente dalle qualificazioni, passa ai danni del numero 9 Federico Arnaboldi (7-6, 3-2). Successo in tre set per Giorgio Tabacco, vittorioso 6-3, 6-7, 6-3 sull’austriaco Sandro Kopp, che gli annulla 3 match point nel secondo parziale. Nel primo turno, invece, buon esordio della testa di serie numero 1: il francese Terence Atmane, testa di serie numero 1 del seeding, ha superato 6-3, 7-6 il russo Andrey Chepelev, mentre il padrone di casa Andrea Guerrieri si impone in tre set su Daniele Capecchi (6-7, 6-4, 6-4). L’argentino Alex Barrena ha battuto con un duplice 6-3 Luca Potenza, mentre il numero 7 Giovanni Oradini ha piegato 6-4, 6-1 il lucky loser Gianluca Di Nicola. Nel tabellone del doppio, buon esordio dei favoriti Piotr Matuszewski-Kai Wehnelt, che passano 6-0, 6-4 su Marco Furlanetto-Andrea Militi Ribaldi centrando l’approdo in semifinale dopo aver usufruito di un bye; successo in due set per Lorenzo Rottoli-Marcello Serafini (6-3, 7-6 a Sandro Kopp-Mick Weldheer) e per Federico Arnaboldi-Gianmarco Ferrari (6-2, 6-3 ai sudamericani Wilson Leite-Juan Pablo Paz). Serve il super tie-break, infine, a Francesco Forti e Julian Ocleppo per avere la meglio su Federico Marchetti e Leonardo Taddia (7-5, 5-7, 10-3). Venerdì (oggi per chi scrive) si giocherà un doppio turno di singolare, con la disputa dei quarti e delle semifinali; a seguire la finale del doppio. Sabato, indicativamente alle 16, il match conclusivo del singolare.