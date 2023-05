WTA 1000 Roma: Iga Swiatek gela il pubblico romano. La polacca di ritira sul 2 pari del terzo set per un problema fisico

Una serata drammatica ha segnato la fine della striscia vincente di Iga Swiatek al Foro Italico. Dopo 14 vittorie consecutive a Roma, la campionessa polacca è stata costretta a ritirarsi ai quarti di finale degli Internazionali BNL d’Italia 2023, lasciando il pubblico del Centrale in silenzio.

Swiatek, che ha dominato il torneo romano negli ultimi anni, ha dovuto abbandonare la partita durante il terzo set sul 2-2 a causa di un infortunio alla gamba. Il problema è emerso nel tie-break del secondo set, che ha perso nonostante avesse un break di vantaggio.

La sua avversaria, la kazaka Elena Rybakina, avanza così in semifinale. Questa è la terza volta quest’anno che Rybakina raggiunge le semifinali in un torneo 1000. La sfida che attende ora la già vincitrice Slam è contro Jelena Ostapenko.

La notte romana si è quindi conclusa con un senso di amarezza per la fuoriclasse polacca.