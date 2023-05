Torneo ITF “BMW – Reggio Motori Camparini Gioielli”: Buon esordio di Kyle Edmund e Valentin Vacherot, tra gli italiani avanti Arnaboldi e Ocleppo

Subito sorprese nel primo turno del tabellone principale del torneo ITF “BMW – Reggio Motori Camparini Gioielli” in corso di svolgimento sui campi indoor del Circolo Tennis Reggio Emilia. Cade, infatti, la testa di serie numero 2, Federico Forti, che si arrende al britannico Jay Clarke: quest’ultimo, che in curriculum vanta un secondo turno a Wimbledon nel 2019 contro Roger Federer, si impone 7-6 in un primo set decisamente equilibrato, per poi chiudere i conti nel secondo parziale col punteggio di 6-3.

Sempre in tema di atleti d’Oltremanica, Kyle Edmund passa 6-0, 7-6 su un Lorenzo Rottoli che, nel secondo set, gioca alla pari con l’ex numero 14 della classifica ATP, fallendo anche due set point. Cade anche il numero 4, il polacco Filip Peliwo, che si arrende 7-6, 6-4 a Julian Ocleppo.

Tutto facile per il tedesco Kai Wehnelt, che lascia due soli games al lucky loser Gian Marco Ortenzi (6-0, 6- 2); successo in tre set per Marcello Serafini, che supera 7-6, 2-6, 6-4 l’altro teutonico Tim Handel, e per lo svizzero Remy Bertola (numero 5 del seeding) che si impone in rimonta sulla wild card Federico Bondioli col punteggio di 5-7, 6-4, 6-3. Soffre solo un set il monegasco Valentin Vacherot, testa di serie numero 3, per poi regolare 7-5, 6-1 l’argentino Juan Pablo Paz; la sfida tra qualificati sorride a Daniel Bagnolini, che vince 6-3, 1-6, 7-5 con lo svizzero Louroi Martinez. Vittoria 6-3, 6-4, invece, per Federico Arnaboldi, che piega il qualificato Giorgio Ricca; sempre sul filo del rasoio la sfida tra il brasiliano Wilson Leite e l’austriaco Sandro Kopp, con quest’ultimo che si impone grazie ad un duplice 7-6. Chiusura dedicata a Giorgio Tabacco, che si qualifica al secondo turno grazie al 7-5, 3-6, 7-5 con il numero 6 Gianmarco Ferrari.