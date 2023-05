Raonic è nell’entry list dell’ATP250 di ‘s-Hertogenbosch

Milos Raonic dovrebbe tornare sul tour Pro il prossimo mese sull’erba in Olanda. Il canadese infatti risulta iscritto all’ATP 250 di ‘s-Hertogenbosch, al via il prossimo 12 giugno sull’erba, in preparazione ai Championships di Wimbledon. Il finalista 2016 del più storico torneo al mondo (battuto da Andy Murray) non gioca dal 29 luglio 2021, quando perse al primo turno ad Atlanta contro Brandon Nakashima.

ATP250 ‘s-Hertogenbosch entry list pic.twitter.com/ytOvJnI2TD — Michal Samulski (@MichalSamulski) May 16, 2023

Pochissime furono da allora le notizie sul suo conto. Ufficialmente l’infortunio che lo stoppò fu un problema al polpaccio, poi ha sofferto di altri problemi tra schiena e ginocchio che l’hanno di fatto scomparire del radar del tennis internazionale.

Qualche settimana fa era uscita una notizia sul suo conto, relativa ad alcuni investimenti in Canada per la costruzione di campi e strutture coperte per migliorare l’offerta ed ampliare la base dei giocatori. Vedremo se davvero tornerà in torneo in Olanda.