Emma Raducanu completa le tre operazioni

3 su 3. Così Emma Raducanu commenta la foto social nella quale si mostra con entrambe le mani operate e anche il piede sinistro. Il ciclo di interventi “minori” a quali aveva annunciato di dover sottoporsi sembra così completato. La stellina del tennis britannico aveva da tempo problemi e non riusciva ad allenarsi con continuità, come da lei scritto in una toccante lettera con la quale annunciava la necessità di uno stop piuttosto lungo, di sicuro tutta l’estate, per provare a risolvere definitivamente i fastidi.

Purtroppo la britannica ha forse spinto troppo nelle passate stagioni, peggiorando il problema, senza peraltro riuscire ad ottenere buoni risultati. Non resta che augurale buona fortuna e una pronta ripresa.Forza Emma!