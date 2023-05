Masters e WTA 1000 Roma: Il programma di Martedì 16 Maggio 2023. per Sinner quote rasoterra contro Cerundolo. L’azzurro era dietro solo ad Alcaraz e Djokovic per il successo finale

Con il sofferto successo contro il russo Alexander Shevchenko, Jannik Sinner festeggia l’accesso alla seconda settimana degli Internazionali d’Italia regalandosi la sfida negli ottavi di finale contro l’argentino Francisco Cerundolo, sconfitto negli ultimi due precedenti del 2022. Per gli esperti sarà tris italiano, con il successo di Sinner offerto a 1,12 contro il 7 del colpo sudamericano. L’altoatesino avanti anche per la vittoria del primo set, a 1,22, mentre per il risultato finale, in pole il 2-0 azzurro a 1,34 mentre lo stesso parziale a favore dell’argentino sale a quota 13.

Per i quotisti, Sinner è anche tra i papabili vincitori del torneo romano. Il primo trionfo in un Master 1000 vale 5,40, preceduto dal campione di Madrid, e prossimo numero uno del ranking ATP, Carlos Alcaraz, che era il primo favorito a 2,10 ma è uscito di scena questo pomeriggio, seguito a stretto giro dal solito Novak Djokovic offerto a 2,90.

Center Court – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [1] Novak Djokovic vs [13] Cameron Norrie

2. [11] Veronika Kudermetova vs [22] Qinwen Zheng (non prima ore: 13:00)

3. [24] Francisco Cerundolo vs [8] Jannik Sinner

4. [12] Beatriz Haddad Maia vs [30] Anhelina Kalinina (non prima ore: 19:00)

5. [5] Stefanos Tsitsipas OR Lorenzo Sonego vs [18] Lorenzo Musetti OR [12] Frances Tiafoe (non prima ore: 20:30)

Grand Stand Arena – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [Q] Alexei Popyrin vs [7] Holger Rune

2. [6] Andrey Rublev vs [Q] Yannick Hanfmann (non prima ore: 13:00)

3. J.J. Wolf OR [19] Alexander Zverev vs [31] Bernabe Zapata Miralles OR [3] Daniil Medvedev

4. [15] Borna Coric vs [Q] Fabian Marozsan (non prima ore: 19:00)

Pietrangeli – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [3] Desirae Krawczyk / Demi Schuurs vs Ulrikke Eikeri / Miyu Kato

2. Jamie Murray / Michael Venus vs Robin Haase / Botic van de Zandschulp

3. [4] Casper Ruud vs Laslo Djere

4. [OSE] Marie Bouzkova / Bethanie Mattek-Sands vs M. Linette / M. Vondrousova or L. Kichenok / J. Ostapenko

5. Mackenzie McDonald / Frances Tiafoe vs Hugo Nys / Jan Zielinski