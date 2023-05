Italiane nei tornei ITF: I risultati di Lunedì 15 Maggio 2023

W100 Madrid 100000 – 2nd Round Q

[4] Jana Fett vs [14] Miriana Tona Non prima delle 11:00



ITF Madrid J. Fett [4] J. Fett [4] 0 4 2 M. Tona [14] • M. Tona [14] 0 6 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 M. Tona 2-1 J. Fett 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 2-0 → 2-1 M. Tona 0-15 0-30 15-30 15-40 df 1-0 → 2-0 J. Fett 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 M. Tona 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-5 → 4-6 J. Fett 15-0 40-A 4-4 → 4-5 M. Tona 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 J. Fett 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 df 3-3 → 4-3 M. Tona 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 J. Fett 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 M. Tona 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 2-2 J. Fett 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 M. Tona 0-15 df 0-30 15-30 15-40 0-1 → 1-1 J. Fett 0-15 0-30 15-30 30-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1

[6] Suzan Lamens vs [15] Chiara Girelli Non prima delle 12:30



Il match deve ancora iniziare

W25 Kursumlijska Banja 25000 – 2nd Round Q

Martina Caregaro vs [16] Jana Bojovic Non prima delle 10:00



ITF Kursumlijska Banja M. Caregaro M. Caregaro 6 7 J. Bojovic [16] J. Bojovic [16] 3 5 Vincitore: M. Caregaro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 J. Bojovic 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 6-5 → 7-5 M. Caregaro 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 J. Bojovic 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 5-5 M. Caregaro 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 J. Bojovic 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 M. Caregaro 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-2 → 4-3 J. Bojovic 0-15 0-30 0-40 3-2 → 4-2 M. Caregaro 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 J. Bojovic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 M. Caregaro 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 J. Bojovic 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 1-1 M. Caregaro 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 J. Bojovic 0-15 0-30 0-40 5-3 → 6-3 M. Caregaro 0-15 0-30 0-40 5-2 → 5-3 J. Bojovic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-2 → 5-2 M. Caregaro 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 J. Bojovic 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-2 → 3-2 M. Caregaro 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 J. Bojovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 M. Caregaro 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 J. Bojovic 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Ceylin Ipek vs [9] Sofia Rocchetti Non prima delle 11:30



ITF Kursumlijska Banja C. Ipek C. Ipek 30 0 0 S. Rocchetti [9] • S. Rocchetti [9] 40 6 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 S. Rocchetti 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 C. Ipek 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 S. Rocchetti 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-5 → 0-6 C. Ipek 0-15 0-30 df 0-40 df 0-4 → 0-5 S. Rocchetti 15-0 30-0 40-0 0-3 → 0-4 C. Ipek 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 0-2 → 0-3 S. Rocchetti 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 C. Ipek 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

Magdalena Stoilkovska vs [15] Giorgia Pinto Non prima delle 14:30



Il match deve ancora iniziare

W25 Monzon 25000 – 2nd Round Q

[3] Jennifer Ruggeri vs [10] Min Liu ore 10:00



ITF MONZON J. Ruggeri [3] J. Ruggeri [3] 3 6 10 M. Liu [10] M. Liu [10] 6 0 7 Vincitore: J. Ruggeri Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-7 J. Ruggeri 1-0 2-0 2-1 3-1 3-2 4-2 4-3 4-4 4-5 5-5 5-6 6-6 6-7 7-7 8-7 9-7 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 M. Liu 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 40-A 5-0 → 6-0 J. Ruggeri 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-0 → 5-0 M. Liu 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A df 40-40 40-A 3-0 → 4-0 J. Ruggeri 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 M. Liu 0-15 0-30 0-40 df 15-40 1-0 → 2-0 J. Ruggeri 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 M. Liu 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 J. Ruggeri 0-15 df 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 M. Liu 0-15 0-30 0-40 df 1-5 → 2-5 J. Ruggeri 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-4 → 1-5 M. Liu 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 J. Ruggeri 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 40-A df 1-2 → 1-3 M. Liu 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 J. Ruggeri 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 M. Liu 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

[4] Mihaela Djakovic vs [11] Carlotta Moccia Non prima delle 11:00



ITF MONZON M. Djakovic [4] M. Djakovic [4] 40 4 4 C. Moccia [11] • C. Moccia [11] 15 6 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 C. Moccia 15-0 15-15 15-30 15-40 4-4 M. Djakovic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 4-3 → 4-4 C. Moccia 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 M. Djakovic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 C. Moccia 15-0 15-15 15-30 15-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 M. Djakovic 40-15 40-30 2-1 → 3-1 C. Moccia 15-0 15-15 df 1-1 → 2-1 M. Djakovic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 C. Moccia 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 M. Djakovic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-5 → 4-6 C. Moccia 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 M. Djakovic 15-0 15-15 df 30-15 40-15 3-4 → 4-4 C. Moccia 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-4 → 3-4 M. Djakovic 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 C. Moccia 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 M. Djakovic 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 C. Moccia 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-2 → 1-2 M. Djakovic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 C. Moccia 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

W25 Feld am See – 2nd Round Q

[4] Melania Delai vs Sarah Kanduth ore 09:00



ITF Feld am See M. Delai [4] M. Delai [4] 0 S. Kanduth S. Kanduth 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-0

[5] Laura Mair vs [13] Vittoria Modesti 2 incontro dalle 09:00



ITF Feld am See L. Mair [5] L. Mair [5] 5 5 V. Modesti [13] V. Modesti [13] 7 7 Vincitore: V. Modesti Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 L. Mair 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 5-6 → 5-7 V. Modesti 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 L. Mair 15-15 30-15 30-30 4-5 → 5-5 V. Modesti 15-0 30-0 30-15 3-5 → 4-5 L. Mair 0-15 0-30 0-40 3-4 → 3-5 V. Modesti 0-15 df 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 L. Mair 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 V. Modesti 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 L. Mair 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 V. Modesti 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 L. Mair 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 V. Modesti 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 L. Mair 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-6 → 5-7 V. Modesti 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 L. Mair 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 V. Modesti 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-4 → 4-5 L. Mair 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 V. Modesti 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 L. Mair 15-0 30-0 30-15 df 2-3 → 3-3 V. Modesti 0-15 15-15 15-30 15-40 1-3 → 2-3 L. Mair 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 1-2 → 1-3 V. Modesti 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 L. Mair 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 V. Modesti 15-0 15-15 df 30-15 40-15 0-0 → 0-1

W15 Antalya 15000 – 2nd Round Q

Xiaotian Zhang vs [16] Diana De simone ore 11:00



ITF ANTALYA X. Zhang X. Zhang 4 6 7 D. de Simone [16] D. de Simone [16] 6 2 10 Vincitore: D. de Simone Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-10 X. Zhang 0-1 0-2 1-2 1-3 2-3 3-3 4-3 5-3 6-3 6-4 6-5 6-6 6-7 7-7 7-8 7-9 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 D. de Simone 0-15 0-30 0-40 df 5-2 → 6-2 X. Zhang 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-1 → 5-2 D. de Simone 15-0 15-15 15-30 df 15-40 4-1 → 5-1 X. Zhang 0-15 0-30 0-40 4-0 → 4-1 D. de Simone 0-15 15-15 15-30 15-40 df 3-0 → 4-0 X. Zhang 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-0 → 3-0 D. de Simone 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 X. Zhang 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 D. de Simone 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 A-40 4-5 → 4-6 X. Zhang 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 df 3-5 → 4-5 D. de Simone 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 X. Zhang 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-4 → 3-4 D. de Simone 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 X. Zhang 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 D. de Simone 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-3 → 1-3 X. Zhang 0-15 df 0-30 df 15-30 15-40 0-2 → 0-3 D. de Simone 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 A-40 0-1 → 0-2 X. Zhang 0-15 0-30 df 15-30 15-40 df 0-0 → 0-1

[6] Emily Di giannantonio vs Ipek Sakiroglu ore 11:00



ITF ANTALYA E. Di Giannantonio [6] E. Di Giannantonio [6] 2 4 I. Sakiroglu I. Sakiroglu 6 6 Vincitore: I. Sakiroglu Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 E. Di Giannantonio 0-15 0-30 0-40 4-5 → 4-6 I. Sakiroglu 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 4-4 → 4-5 E. Di Giannantonio 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 40-A 4-3 → 4-4 I. Sakiroglu 0-15 15-15 15-30 df 15-40 df 3-3 → 4-3 E. Di Giannantonio 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 3-2 → 3-3 I. Sakiroglu 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A df 2-2 → 3-2 E. Di Giannantonio 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 I. Sakiroglu 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 E. Di Giannantonio 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 I. Sakiroglu 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 E. Di Giannantonio 0-15 0-30 0-40 df 2-5 → 2-6 I. Sakiroglu 0-15 15-15 15-30 15-40 df 1-5 → 2-5 E. Di Giannantonio 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 df 1-4 → 1-5 I. Sakiroglu 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 E. Di Giannantonio 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 I. Sakiroglu 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-2 → 1-2 E. Di Giannantonio 0-15 0-30 df 0-40 0-1 → 0-2 I. Sakiroglu 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Estella Jaeger vs [10] Sofia Antolini 3 incontro dalle 11:00



Il match deve ancora iniziare

W15 Monastir 15000 – 2nd Round Q

[1] Jiaqi Wang vs Clelia Drudi lombardi Non prima delle 12:30



Il match deve ancora iniziare

[7] Victoria Mikhaylova vs Lucrezia Piana 2 incontro dalle 12:30



Il match deve ancora iniziare