Incertezza sulla partecipazione di Rafael Nadal a Roland Garros: rifiuta un wild card per il Challenger di Bordeaux

Le incertezze sulle condizioni fisiche di Rafael Nadal e sulla sua partecipazione al Roland Garros persistono mentre il tempo continua a scorrere. Il campione spagnolo, 36 anni, non ha ancora confermato la sua presenza al Grand Slam francese e non compete dallo scorso Australian Open. Un recente sviluppo dimostra che i segnali rimangono preoccupanti.

Jean-Baptiste Perlant, direttore del Challenger di Bordeaux, torneo di categoria 175 in programma questa settimana, ha rivelato di aver offerto una wild card a Nadal. Tuttavia, questa proposta è stata rifiutata, alimentando ulteriori preoccupazioni tra i fan dell’atleta.

“Ho offerto una delle wild card a Carlos Costa, l’agente di Nadal,” ha dichiarato Perlant al Mundo Deportivo. “Mi ha risposto molto gentilmente che Rafa sta continuando la sua preparazione a casa, a Manacor, e che non è ancora pronto. Si trova in una corsa contro il tempo per arrivare in buone condizioni a Roland Garros.”

Questa dichiarazione conferma le preoccupazioni che circolano da tempo sullo stato di forma di Nadal. Il rifiuto di partecipare al Challenger di Bordeaux potrebbe essere interpretato come un segnale che l’atleta sta cercando di riservare tutte le sue energie per il Roland Garros, ma al contempo sottolinea che la sua preparazione non è ancora completata e che il tempo sta per scadere.

Nadal, noto per la sua grinta e la sua determinazione, sta lavorando sodo per ritrovare la forma, ma il suo ritorno in campo resta, al momento, una questione aperta.