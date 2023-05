Masters 1000 Roma: Musetti supera Arnaldi in due set

L’atteso derby azzurro tra Lorenzo Musetti e Matteo Arnaldi non delude le attese, soprattutto per merito del ligure che gioca un’ottima partita in un Pietrangeli stipato fino all’ultimo posto, sotto un bel sole dopo la tanta pioggia di sabato. Il toscano, n.19 al mondo, vince col punteggio di 6-4 6-4 in poco meno di due ore di gioco, ma è Arnaldi ad aver condotto maggiormente il gioco e gli scambi, confermando di esser un tennista in grande crescita e con ancora ottimi margini di miglioramento.

Di par suo, Musetti ha affrontato con testa e tennis una partita potenzialmente molto pericolosa, poiché le aspettative su di lui erano molto alte e da questo derby aveva solo tutto da perdere. Il match è stato piuttosto equilibrato ed è girato nei due turni di servizio nei quali Matteo ha subito il break. Nel quinto game del primo set, Arnaldi ha lottato annullando ben 4 palle break (le prime due consecutive), cedendo il turno di battuta alla quinta chance, con un tentativo di smorzata non premiato dal successo. Bravo è stato Musetti a far sentire la sua presenza in campo, lavorare bene la palla col rovescio, a volte in back, altre con top belli carichi che hanno sbattuto Arnaldi lontano dalla riga di fondo. L’allievo di Tartarini ha allungato sul 4-2 ed è andato a servire per il primo set avanti 5-4. Lì ha sentito la pressione, anche per la spinta e i coraggiosi tentativi di Matteo di riaprire il parziale. Lorenzo ha salvato due palle break dal 15-40 e con 4 punti di fila ha chiuso il primo set.

Il secondo parziale si è deciso con il solo break subito da Arnaldi nel terzo gioco. Ci sono stati diversi game lottati, anche sul servizio di Musetti, che però non ha concesso palle break (e non ha sfruttato una chance per il doppio allungo nel quinto gioco), ma alla fine Lorenzo ha retto sino alla fine. Complicato e di grande qualità l’ultimo game del match: Musetti è un po’ timido, gioca centrale, Arnaldi approfitta e lucidamente spinge, si butta avanti e vola 0-30. Qua Lorenzo alza il ritmo, anticipa alla grande la palla del ligure e trova un paio di accelerazioni splendide. Al secondo match point chiude l’incontro e vola al terzo turno, dove aspetta il vincente di Tiafoe – Altmaier.

Musetti ha chiuso il match col 71% di punti vinti con la prima e un ottimo 67% con la seconda palla, segnale di come la qualità della battuta del carrarino sia stata decisiva. Arnaldi non è mai riuscito a strappare un break (0/3).