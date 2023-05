Piove a Roma, i giocatori attendono (video)

A mezzogiorno campi coperti al Foro Italico. La pioggia aveva smesso di cadere per una mezz’ora, ma purtroppo mentre gli addetti stavano preparando i campi, un nuovo scrocio ancor più forte ha costretto a ricoprire i court romani. Cosa fanno i giocatori nel frattempo? In una breve clip di TennisTv, ecco Tsitsipas che si riscalda, altri giocano a biliardo nella lounge dedicata ai player, Hurkacz firma autografi e altro ancora.

Ever wondered how players pass the time while it's raining? ☔️

Go behind the scenes with @steftsitsipas, @carlosalcaraz and more on a rainy Rome morning… pic.twitter.com/KLfaDywkOg

— Tennis TV (@TennisTV) May 13, 2023