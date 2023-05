Rune avanza a Roma: il prossimo duello è con Fognini, la sfida è servita: “È un grande giocatore e devo rimanere concentrato e godermi il momento”

Holger Rune si è imposto al suo debutto al Masters 1000 di Roma, vincendo contro Arthur Fils con un secco 6-3 6-3. Ora Rune dovrà misurarsi con un avversario di gran lunga più esperto e che giocherà in casa. Stiamo parlando del nostro Fabio Fognini, con il quale si è confrontato lo scorso anno al Masters 1000 del Canada, con il danese che ne uscì vincitore. Tuttavia, questa volta le condizioni saranno differenti, con Fabio che giocherà davanti al pubblico di casa e che, si prevede, riceverà un massiccio sostegno.

Il duello si preannuncia carico di tensione, tra due giocatori che non mancano di personalità e carattere. Dopo la sua vittoria contro Fils, Rune ha parlato della sfida imminente: “Sarà selvaggia. È fantastico perché è di questo che si tratta il tennis, è ciò che porta il tennis ad un altro livello. Sono molto emozionato”.

Inoltre, il danese ha commentato l’atmosfera che si respirerà durante la partita: “È normale quando giochi contro un giocatore che gioca in casa. Fabio è un giocatore molto esperto nel circuito da molti anni e devo essere preparato. È un grande giocatore e devo rimanere concentrato e godermi il momento, perché presumo ci sarà molto pubblico e un’atmosfera grandiosa. Ma questo è ciò che amo del tennis e sarà divertente”.

Il match si preannuncia quindi intenso e coinvolgente. Rune dovrà sfruttare al meglio la sua forma fisica e la sua determinazione per affrontare Fognini, un avversario di valore che giocherà con il vantaggio del pubblico amico.

Ricordiamo che l’incontro sarà trasmesso in diretta e sarà possibile seguirlo anche in streaming.