Camila Giorgi avanza al terzo turno degli Internazionali d’Italia 2023. “sono molto soddisfatta per il tennis che sto giocando visto che dopo Madrid non mi sono potuta allenare come avrei voluto per il problema al ginocchio” Fuori Lisa Pigato

Nel match del secondo turno del torneo WTA 1000 di Roma, l’azzurra Camila Giorgi ha brillantemente superato Ekaterina Alexandrova, testa di serie numero 15, con un convincente 6-4, 6-2. Lo scontro, durato un’ora e venti minuti, ha visto Giorgi mostrare un tennis di alto livello, sostenuta dall’entusiastico pubblico del campo Pietrangeli.

Giorgi avanza ora al terzo turno, dove si scontrerà con la ceca Karolina Muchova, che ha sconfitto Martina Trevisan con il punteggio di 3-6, 6-3, 7-5.

Il match tra Giorgi e Alexandrova si è aperto con un primo set avvincente. Giorgi ha iniziato con il piede giusto, mantenendo il suo servizio e ottenendo un break ai vantaggi alla quarta occasione. Tuttavia, Alexandrova è riuscita a recuperare grazie ad alcuni doppi falli di Giorgi. Nonostante ciò, Giorgi ha dimostrato una notevole tenacia, annullando una palla break nel settimo game e portandosi in vantaggio 4-3. Nel decimo game, Giorgi ha mostrato la sua migliore performance, ottenendo due vincenti di dritto e uno di rovescio, che le hanno permesso di strappare il servizio ad Alexandrova e vincere il primo set 6-4.

Nel secondo set, Giorgi ha mantenuto l’impeto, tenendo il suo servizio a 0 nel primo game e sfruttando un game disastroso di Alexandrova, con tre doppi falli, per guadagnare un break in apertura di set. Giorgi non ha perso il suo vantaggio, consolidando il break e portandosi sul 3-0. Nonostante la pressione, Giorgi è riuscita a salvare una palla break nel quinto game con un ottimo dritto, salendo a 4-1. Giorgi si è trovata sul 5-2, con Alexandrova a servire per rimanere nel match. Nonostante due match point vanificati da errori di rovescio, Giorgi ha saputo sfruttare il quinto match point per chiudere il match, avanzando al terzo turno.

Dichiara Camila dopo la partita: “Sono molto contenta perché l’ultima volta contro di lei avevo perso. E sono molto soddisfatta per il tennis che sto giocando visto che dopo Madrid non mi sono potuta allenare come avrei voluto per il problema al ginocchio, che comunque va tenuto ancora sotto controllo. Adoro giocare a Roma: è una città bellissima e mi piacerebbe viverci un giorno. Ho fatto un giro in monopattino per il centro, tra i monumenti ed è stato meraviglioso. E poi mi piace la gente, puoi parlare con tutti, ed è tutto molto semplice. In passato non mi piaceva tantissimo giocare sulla terra poi ho capito che potevo farlo esattamente come sul cemento”.

In altri risultati del torneo, la giovane azzurra Lisa Pigato è stata sconfitta da Daria Kasatkina in due set. Kasatkina ha dominato il match, lasciando solo tre game alla Pigato, nata nel 2003 e attualmente numero 483 nel ranking WTA, vincendo per 6-1, 6-2.