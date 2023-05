WTA 1000 Roma: Amarissima sconfitta di Martina Trevisan che manca match point dopo aver messo a segno un gran recupero nel terzo set

Amara sconfitta di Martina Trevisan nel secondo turno del torneo WTA 1000 di Roma.

L’azzurra, dopo il bye dell’esordio, è stata sconfitta al secondo turno da Karolina Muchova con il risultato di 36 63 75 dopo 2 ore e 53 minuti di partita.

Niente quindi possibile derby al terzo turno con Camila Giorgi che dovrà pero sfidare più tardi la russa Ekaterina Alexandrova.

L’azzurra può recriminare per le quattordici palle break non sfruttate durante il match, troppe contro un’avversaria solida come la ceca. Trevisan rimane a bocca asciutta nel torneo del Foro Italico, dove ancora non ha ottenuto un successo sia nel main draw, che nel tabellone di qualificazione.

Da segnalare che Martina nel terzo e decisivo set sotto per 0 a 4 piazzava la rimonta e si procurava anche una palla match sul 5 a 4 in suo favore, 30-40 con al servizio la ceca. Sul match point però la Trevisan rispondeva con troppa fretta e mandava il diritto in rete.

Sul 5 pari Karolina approfittava di qualche errore di Martina e piazzava l’ennesimo break dell’incontro.

Nel gioco successivo la Muchova dopo aver mancato un match point sul 40-15 al secondo a disposizione chiudeva la contesa per 7 a 5 con l’azzurra che sulla palla match mandava lungo uno slice di diritto.