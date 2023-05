Nadal si è bloccato in allenamento? (video)

In rete gira questo video su Rafa

Continuano a preoccupare le condizioni di Rafael Nadal. Proprio oggi gira in rete, ripostato anche da alcune testate giornalistiche iberiche, il seguente video nel quale Rafa interrompe l’allenamento, si piega sulle ginocchia ed esce dal campo, per lo sconforto dei membri del suo team, tra cui Carlos Moya. Non sappiamo tuttavia se questo video è stato girato oggi.

Rafa Nadal no se estaría recuperando del todo. Fuente: Twitter pic.twitter.com/l1CHgf83Gc — Show España (@ShowEspana) May 12, 2023

Il video è certamente ripreso sui campi della sua Accademia a Maiorca, dove il campione sta cercando di affinare la sua condizione per sbarcare a Parigi sperando di difendere per l’ennesima volta il suo titolo a Roland Garros. Aver rinunciato a Roma è stato un duro colpo, vedremo se questo video è stato effettivamente girato oggi, e quali siano le vere condizioni di Nadal. Fatica? Sconforto? O un altro infortunio?