Challenger Francavilla al Mare, Busan, Praga 2 e Mauthausen: I risultati con il dettaglio dei Quarti di Finale (LIVE)

CHALLENGER Francavilla (Italia) – 2° Turno – Quarti di Finale, terra battuta

ATP Francavilla al Mare Kimmer Coppejans [5] Kimmer Coppejans [5] 0 0 Duje Ajdukovic • Duje Ajdukovic 0 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 D. Ajdukovic 0-1 K. Coppejans 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1

1. [5] Kimmer Coppejansvs [Q] Duje Ajdukovic

2. [4] Benoit Paire vs [Alt] Gianluca Mager



3. [7] Nicholas David Ionel vs [2] Thiago Agustin Tirante (non prima ore: 15:00)



4. [5] Kimmer Coppejans OR [Q] Duje Ajdukovic vs [Q] Giovanni Fonio OR [3] Alejandro Tabilo



GRANDSTAND – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [Q] Giovanni Fonio vs [3] Alejandro Tabilo



2. [9] Raphael Collignon vs Lorenzo Giustino



3. Fernando Romboli / Stefano Travaglia vs [2] Sander Arends / Petros Tsitsipas (non prima ore: 14:30)



4. vs [4] Luca Margaroli / Purav Raja



ATP Francavilla al Mare Nicolas Barrientos / Ariel Behar [1] • Nicolas Barrientos / Ariel Behar [1] 0 5 Daniel Cukierman / Nicolas Moreno De Alboran Daniel Cukierman / Nicolas Moreno De Alboran 0 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 N. Barrientos / Behar 5-4 D. Cukierman / Moreno De Alboran 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 40-30 40-40 4-4 → 5-4 N. Barrientos / Behar 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 D. Cukierman / Moreno De Alboran 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 N. Barrientos / Behar 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 D. Cukierman / Moreno De Alboran 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 N. Barrientos / Behar 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 1-2 → 2-2 D. Cukierman / Moreno De Alboran 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 1-1 → 1-2 N. Barrientos / Behar 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 D. Cukierman / Moreno De Alboran 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 0-0 → 0-1

1. [1] Nicolas Barrientos/ Ariel Beharvs Daniel Cukierman/ Nicolas Moreno De Alboran

2. [1] Nicolas Barrientos / Ariel Behar OR Daniel Cukierman / Nicolas Moreno De Alboran vs Piotr Matuszewski / Kai Wehnelt (non prima ore: 13:00)



3. [Alt] Jesper de Jong / Mats Hermans vs [3] Theo Arribage / Luca Sanchez (non prima ore: 14:30)



4. [Alt] Jesper de Jong / Mats Hermans OR [3] Theo Arribage / Luca Sanchez vs Fernando Romboli / Stefano Travaglia OR [2] Sander Arends / Petros Tsitsipas



ATP Mauthausen Filip Misolic [5] Filip Misolic [5] 0 0 Facundo Bagnis [3] Facundo Bagnis [3] 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

1. [5] Filip Misolicvs [3] Facundo Bagnis

2. [6] Sebastian Ofner vs [2] Hugo Gaston



3. [1] Dominic Thiem vs Dino Prizmic



4. [1] Romain Arneodo / Sam Weissborn vs James McCabe / Sebastian Ofner



Court 1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Marco Bortolotti / Inigo Cervantes vs Constantin Frantzen / Hendrik Jebens



2. Hamad Medjedovic vs [8] Dennis Novak



Challenger Prague 2 (Repubblica Ceca) – Quarti di Finale, terra battuta

1. [WC] Jakub Mensikvs [Q] Akira Santillan

2. [6] Dominik Koepfer vs [4] Lukas Klein



3. [WC] Hynek Barton / Jakub Mensik OR Zdenek Kolar / Adam Pavlasek vs Mikelis Libietis / Hunter Reese OR Petr Nouza / Andrew Paulson



Court 1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Shintaro Mochizuki vs [Alt] Alejandro Moro Canas



2. Nicolas Kicker vs Henri Laaksonen



3. Luke Johnson / Sem Verbeek OR [3] Dan Added / Albano Olivetti vs Marek Gengel / Vitaliy Sachko OR [2] Guido Andreozzi / Guillermo Duran



CHALLENGER Busan (Sud Corea) – Quarti di Finale, cemento

ATP Busan Aleksandar Vukic [6] Aleksandar Vukic [6] 6 7 6 Christopher Eubanks [2] Christopher Eubanks [2] 7 6 4 Vincitore: Vukic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 C. Eubanks 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 5-4 → 6-4 A. Vukic 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 C. Eubanks 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-3 → 4-4 A. Vukic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 C. Eubanks 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 A. Vukic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 C. Eubanks 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 2-1 → 2-2 A. Vukic 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 C. Eubanks 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 1-0 → 1-1 A. Vukic 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-1 2-1* 3-1* df 4*-1 4*-2 5-2* 6-2* 6*-3 6-6 → 7-6 A. Vukic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-6 → 6-6 C. Eubanks 15-0 30-0 40-0 40-15 df 5-5 → 5-6 A. Vukic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 C. Eubanks 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 ace 4-4 → 4-5 A. Vukic 30-0 40-0 ace 3-4 → 4-4 C. Eubanks 0-15 df 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 A. Vukic 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 3-2 → 3-3 C. Eubanks 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 40-A 2-2 → 3-2 A. Vukic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 C. Eubanks 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 A. Vukic 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 C. Eubanks 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 3*-1 3-2* 3-3* 3*-4 3*-5 3-6* 4-6* 6-6 → 6-7 C. Eubanks 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 6-5 → 6-6 A. Vukic 15-0 40-0 40-15 ace 5-5 → 6-5 C. Eubanks 15-0 ace 30-0 40-0 ace 40-15 ace 5-4 → 5-5 A. Vukic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace ace 4-4 → 5-4 C. Eubanks 15-0 ace 30-0 40-0 ace 4-3 → 4-4 A. Vukic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 C. Eubanks 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-2 → 3-3 A. Vukic 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 C. Eubanks 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 2-1 → 2-2 A. Vukic 15-0 ace 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 C. Eubanks 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 1-0 → 1-1 A. Vukic 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

1. [6] Aleksandar Vukicvs [2] Christopher Eubanks

2. [1] Max Purcell vs [Q] Yasutaka Uchiyama (non prima ore: 05:15)



ATP Busan Max Purcell [1] Max Purcell [1] 6 7 Yasutaka Uchiyama Yasutaka Uchiyama 4 5 Vincitore: Purcell Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Y. Uchiyama 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 6-5 → 7-5 M. Purcell 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 Y. Uchiyama 15-0 30-0 ace 40-0 5-4 → 5-5 M. Purcell 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-3 → 5-4 Y. Uchiyama 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-3 → 5-3 M. Purcell 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 Y. Uchiyama 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 3-2 → 3-3 M. Purcell 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-1 → 3-2 Y. Uchiyama 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 M. Purcell 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 2-0 → 3-0 Y. Uchiyama 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 2-0 M. Purcell 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Y. Uchiyama 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 5-4 → 6-4 M. Purcell 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 4-4 → 5-4 Y. Uchiyama 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 4-4 M. Purcell 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 Y. Uchiyama 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 2-3 → 3-3 M. Purcell 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 2-3 Y. Uchiyama 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 M. Purcell 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-1 → 2-1 Y. Uchiyama 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 1-0 → 1-1 M. Purcell 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0

3. [3] Jordan Thompson vs [8] Gabriel Diallo



ATP Busan Jordan Thompson [3] • Jordan Thompson [3] 0 3 5 Gabriel Diallo [8] Gabriel Diallo [8] 15 6 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 J. Thompson 0-15 5-5 G. Diallo 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 5-5 J. Thompson 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 G. Diallo 15-0 30-0 40-0 40-15 df 4-3 → 4-4 J. Thompson 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 G. Diallo 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 J. Thompson 15-0 15-15 30-15 2-2 → 3-2 G. Diallo 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 J. Thompson 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 G. Diallo 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 df 40-30 1-0 → 1-1 J. Thompson 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 G. Diallo 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 3-6 J. Thompson 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 G. Diallo 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 J. Thompson 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 1-4 → 2-4 G. Diallo 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 J. Thompson 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 G. Diallo 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 ace A-40 1-1 → 1-2 J. Thompson 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 0-1 → 1-1 G. Diallo 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 ace 0-0 → 0-1

4. Arjun Kadhe / JiSung Nam vs [4] Max Purcell / Rubin Statham



Court 1 – Ora italiana: 04:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Li Tu vs Brandon Holt