Masters 1000 Roma: Stefano Napolitano gioca un gran match ma viene eliminato al tiebreak del terzo set da Molcan

Out Napolitano ma solo al tiebreak del set decisivo

Fuori al primo turno Stefano Napolitano nel torneo Masters 1000 di Roma. Partito addirittura dalle prequalificazioni vinte, e poi passato attraverso il tabellone cadetto, l’azzurro gioca una grande partita contro il n°59 del mondo Alex Molcan, ma deve arrendersi con il punteggio di 6-4 3-6 7-6(1).

Nonostante la sconfitta, Stefano Napolitano può guardare indietro con orgoglio e soddisfazione alla sua prestazione nel torneo. Con ben 44 colpi vincenti messi a segno, il tennista piemontese ha dimostrato di avere un talento naturale che potrebbe consentirgli di risalire la classifica mondiale.

L’incontro contro Alex Molcan è stato combattuto e avvincente. Nel terzo set, Molcan è stato il primo a fornire un segnale nel parziale decisivo, riuscendo a strappare la battuta a Napolitano nel terzo gioco. Tuttavia, l’azzurro non si è arreso e ha immediatamente trovato il contro-break, riportandosi sul 3-3. Da quel momento in poi, i rispettivi servizi hanno dominato e l’epilogo è stato inevitabilmente il tie-break.

Purtroppo, Napolitano ha peccato di un po’ di brillantezza nel tie-break decisivo, consentendo a Molcan di dominare e aggiudicarsi il sette punti a uno. Nonostante la delusione per la sconfitta, l’azzurro può trarre fiducia dalle sue prestazioni nel torneo e dall’evidente progresso mostrato.

Stefano Napolitano ha dimostrato di avere il potenziale per raggiungere risultati importanti nel circuito professionistico. La sua partecipazione agli Internazionali BNL d’Italia 2023 è stato un nuovo trampolino di lancio per il futuro. Ora, il tennista piemontese dovrà continuare a lavorare duramente e sperare che gli infortuni si facciano da parte una volta per tutte.