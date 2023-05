Camila Giorgi avanza al secondo turno del torneo WTA 1000 di Roma

Camila Giorgi ha avuto un brillante avvio nel torneo WTA 1000 di Roma, portando a casa una vittoria in rimonta. Giorgi si è imposta su Arantxa Rus con il risultato di 4-6, 6-2, 6-3 in una partita che ha messo in mostra la sua resistenza, la sua grinta e la sua abilità di gestione della pressione.

Dopo aver perso il primo set 4-6, la Giorgi non si è fatta scoraggiare. Ha risposto con una determinazione, vincendo il secondo set 6-2 e portando il match al decisivo terzo set.

Il terzo set ha avuto momenti di alta tensione, con la Giorgi che ha perso un break di vantaggio nel terzo gioco. Ma l’italiana ha dimostrato grande tenacia, riuscendo a piazzare la “zampata” vincente sul 3-2. Con un break a 30, ha tolto la battuta all’olandese, prendendo il controllo del match.

Da quel momento, la Giorgi ha gestito il gioco con maestria. Ha continuato a mettere pressione sulla Rus, costringendo l’olandese a commettere errori e creando opportunità per sé. La Giorgi ha approfittato di queste occasioni, chiudendo la partita con un convincente 6-3 nel terzo set.

Camila Giorgi ora avanza al secondo turno del torneo WTA 1000 di Roma. Si preparerà ad affrontare Ekaterina Alexandrova, nata nel 1994 e attualmente classificata n. 22 del mondo.