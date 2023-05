Masters 1000 Roma: Fabio Fognini ritrova la vittoria. Sconfitto Andy Murray. Out Flavio Cobolli

Un’atmosfera di trionfo e disappunto ha pervaso i campi del torneo Masters 1000 di Roma, con Fabio Fognini approdato al secondo turno, mentre Flavio Cobolli ha dovuto dire addio alla competizione.

Fabio Fognini ha ottenuto una vittoria significativa nel torneo Masters 1000 di Roma, avanzando al secondo turno dopo aver battuto Andy Murray, ex n.1 del mondo. Nonostante le difficoltà di Murray sui campi in terra rossa recentemente ma vittorioso la scorsa settimana in un challenger 175 in Francia, la vittoria di Fognini è ancora impressionante, considerando il pedigree del suo avversario, superato con il risultato di 64 46 64 dopo 3 ore di gioco. Ha dimostrato una grande determinazione, soprattutto nel terzo set, quando ha fatto il break decisivo nel primo gioco e ha poi mantenuto la sua battuta per tutto il set, concedendo solo due punti.

Fognini avrà ora un altro ostacolo da superare nel secondo turno, dove affronterà Miomir Kecmanovic, n.37 ATP e classe 1999. Sarà interessante vedere come Fognini gestirà questo incontro e se riuscirà a mantenere l’impeto guadagnato dalla sua vittoria su Murray.

ATP Rome Fabio Fognini Fabio Fognini 6 4 6 Andy Murray Andy Murray 4 6 4 Vincitore: Fognini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 F. Fognini 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 A. Murray 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 5-4 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 5-3 A. Murray 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 A. Murray 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-1 → 3-2 F. Fognini 15-0 40-0 2-1 → 3-1 A. Murray 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-0 → 2-1 F. Fognini 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 2-0 A. Murray 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 F. Fognini 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-5 → 4-6 A. Murray 0-15 15-15 15-30 15-40 df 3-5 → 4-5 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 A. Murray 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-5 → 2-5 F. Fognini 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-4 → 1-5 A. Murray 0-15 0-30 15-30 15-40 0-4 → 1-4 F. Fognini 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 0-3 → 0-4 A. Murray 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 0-3 F. Fognini 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A df df 0-1 → 0-2 A. Murray 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 A. Murray 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 4-3 → 5-3 A. Murray 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 4-3 F. Fognini 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 4-2 A. Murray 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 F. Fognini 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 A. Murray 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 F. Fognini 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 A. Murray 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Nel frattempo, Flavio Cobolli ha dovuto affrontare la delusione di essere superato in due set da Arthur Rinderknech con il punteggio di 6-4, 6-3. Cobolli ha lottato in particolare con la sua battuta. Il momento decisivo è arrivato nel primo set sul punteggio di 4-5, quando ha ceduto a 15 il turno di battuta. Poi, nel secondo set, ha perso nuovamente il servizio sul 3-4, commettendo tre doppi falli, uno dei quali sulla palla break.

Nonostante la sconfitta, Cobolli avrà sicuramente l’opportunità di riflettere e di lavorare su questi aspetti del suo gioco.