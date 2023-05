Le finali di Billie Jean King Cup si disputeranno a Siviglia

Sarà Siviglia, in Spagna, la sede delle finali della Billie Jean King Cup 2023. L’evento conclusivo della massima competizione per nazioni a squadre femminile si svolgerà al 7 al 12 novembre. L’annuncio è arrivato direttamente dai profili social dell’evento.

See you in Seville! 🇪🇸☀️

The 2023 Billie Jean King Cup by Gainbridge Finals will be held in Seville 7-12 November 🔒#BJKCup pic.twitter.com/Qmy0x31kx4

— Billie Jean King Cup (@BJKCup) May 10, 2023