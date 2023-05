Masters 1000 Roma: Stefano Napolitano e Flavio Cobolli superano le qualificazioni. Out al turno decisivo Agamenone, Pellegrino e Maestrelli (con il tabellone completo compresi i qualificati)

Nel turno decisivo delle qualificazioni del prestigioso torneo di Roma, diversi giocatori italiani hanno lottato per guadagnarsi un posto nel tabellone principale.

Stefano Napolitano trionfa nel turno decisivo del torneo di Roma, sconfiggendo Maximilian Marterer. L’azzurro si impone nel match decisivo con un combattuto 4-6, 7-5, 7-5, dimostrando grande carattere e determinazione.

In una partita ricca di emozioni e colpi di scena, Flavio Cobolli ha affrontato l’americano Emilio Nava. Il giovane talento italiano, dopo aver perso il primo set per 4-6, ha dimostrato grande carattere e determinazione nel rimontare e aggiudicarsi il secondo set per 7-6. La battaglia è proseguita fino al terzo set, dove Cobolli ha saputo mantenere la calma e concludere con un meritato 7-5, garantendosi l’accesso al tabellone principale.

Da segnalare che Flavio nel terzo e decisivo set dopo aver mancato un match point sul 5 a 4 ha piazzato il break decisivo due game più avanti vincendo la partita per 7 a 5.

Dichiara Cobolli alla fine del match: “Speriamo che il mio cammino si possa interrompere il più tardi possibile – ha dichiarato Cobolli nella conferenza stampa dopo la vittoria – Ho sofferto oggi durante il match ma ne sono uscito da giocatore, questa vittoria può darmi grandissima forza per le prossime partite. Credo di aver gestito le situazioni difficili con grande maturità e mi porterò qualcosa dentro di questa partita per molto tempo.

Oggi non ho mai trovato la risposta fino al momento più importante. Dopo che ho perso il game in cui ho avuto match point mi sono guardato con l’angolo e ci siamo detti che quella era la strada giusta e infatti nel gioco successivo ho chiuso la partita con il break e le palle nuove“.

Nel primo set, Marterer ha iniziato con un buon vantaggio, aggiudicandosi il parziale per 6-4. Tuttavia, nel secondo set, Napolitano ha reagito con grande energia e grinta, riuscendo a rimontare e a vincere il set con un combattuto 7-5. Il momento chiave del secondo parziale è stato il sesto game, in cui l’italiano ha annullato ben due pericolose palle break che avrebbero potuto portare il tedesco sul 4 a 2.

Il terzo set ha visto entrambi i giocatori lottare fino all’ultimo punto, con Napolitano avanti per 5 a 3, ma Marterer non si è dato per vinto e ha recuperato fino al 5 pari. A quel punto, l’azzurro ha conquistato un nuovo break, vincendo la partita nel gioco successivo con un altro 7-5.

Purtroppo, le sorti sono state meno favorevoli per Francesco Maestrelli, che ha affrontato il giocatore spagnolo Pedro Martinez Portero. Maestrelli non è riuscito a impensierire il suo avversario, subendo una sconfitta per 6-0 6-2.

Andrea Pellegrino ha dato battaglia nel secondo set al talento australiano Alexei Popyrin in un match molto combattuto. Dopo aver perso il primo set per 6-0, Pellegrino ha lottato con grinta nel secondo set, portandolo al tie-break. Tuttavia, non è stato sufficiente per avere la meglio sull’avversario, che si è aggiudicato il match con un 7-6 nel secondo set.

Infine Franco Agamenone ha affrontato il francese Alexandre Muller. Agamenone non è riuscito a trovare la chiave per contrastare il gioco dell’avversario e ha ceduto per 6-0 6-1.

(1) Djokovic, Novakvs ByeVan Assche, Lucavs Etcheverry, Tomas MartinIvashka, Ilyavs Wawrinka, StanBye vs (26) Dimitrov, Grigor

(17) de Minaur, Alex vs Bye

Krajinovic, Filip vs Fucsovics, Marton

(PR) Edmund, Kyle vs (Q) Muller, Alexandre

Bye vs (13) Norrie, Cameron

(10) Auger-Aliassime, Felix vs Bye

(Q) Popyrin, Alexei vs O’Connell, Christopher

(Q) Safiullin, Roman vs Giron, Marcos

Bye vs (22) Korda, Sebastian

(30) Kecmanovic, Miomir vs Bye

(WC) Fognini, Fabio vs Murray, Andy

(Q) Cerundolo, Juan Manuel vs (Q) Fils, Arthur

Bye vs (7) Rune, Holger

(4) Ruud, Casper vs Bye

(Q) Cobolli, Flavio vs Rinderknech, Arthur

(Q) Martinez, Pedro vs Bublik, Alexander

Bye vs (28) Shelton, Ben

(23) van de Zandschulp, Botic vs Bye

Lestienne, Constant vs Djere, Laslo

Cachin, Pedro vs Garin, Cristian

Bye vs (16) Paul, Tommy

(11) Khachanov, Karen vs Bye

Nakashima, Brandon vs Barrere, Gregoire

Gasquet, Richard vs Wu, Yibing

Bye vs (24) Cerundolo, Francisco

(29) Griekspoor, Tallon vs Bye

Baez, Sebastian vs Varillas, Juan Pablo

Munar, Jaume vs (Q) Kokkinakis, Thanasi

Bye vs (8) Sinner, Jannik

(6) Rublev, Andrey vs Bye

(Q) Napolitano, Stefano vs Molcan, Alex

(PR) Pella, Guido vs Cressy, Maxime

Bye vs (27) Davidovich Fokina, Alejandro

(21) Bautista Agut, Roberto vs Bye

Cecchinato, Marco vs McDonald, Mackenzie

Jarry, Nicolas vs (Q) Hanfmann, Yannick

Bye vs (9) Fritz, Taylor

(14) Hurkacz, Hubert vs Bye

Halys, Quentin vs Wolf, J.J.

(WC) Nardi, Luca vs Goffin, David

Bye vs (19) Zverev, Alexander

(31) Zapata Miralles, Bernabe vs Bye

Huesler, Marc-Andrea vs Kubler, Jason

Humbert, Ugo vs Ruusuvuori, Emil

Bye vs (3) Medvedev, Daniil

(5) Tsitsipas, Stefanos vs Bye

Lajovic, Dusan vs Borges, Nuno

Sonego, Lorenzo vs (PR) Chardy, Jeremy

Bye vs (25) Nishioka, Yoshihito

(18) Musetti, Lorenzo vs Bye

(WC) Arnaldi, Matteo vs Schwartzman, Diego

(WC) Zeppieri, Giulio vs (Q) Altmaier, Daniel

Bye vs (12) Tiafoe, Frances

(15) Coric, Borna vs Bye

Mannarino, Adrian vs Monteiro, Thiago

(PR) Dellien, Hugo vs Carballes Baena, Roberto

Bye vs (20) Evans, Daniel

(32) Lehecka, Jiri vs Bye

Moutet, Corentin vs (Q) Marozsan, Fabian

Ramos-Vinolas, Albert vs (WC) Passaro, Francesco

Bye vs (2) Alcaraz, Carlos

