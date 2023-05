Nessuna stretta di mano tra tennista russo e ucraino agli Internazionali BNL d’Italia

Negli ultimi giorni, il mondo del tennis è stato scosso da un episodio che ha attirato l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori: nessuna stretta di mano tra il tennista russo e quello ucraino al termine di un match degli Internazionali BNL d’Italia.

L’episodio è avvenuto a Roma, durante il primo turno delle qualificazioni agli Internazionali BNL d’Italia, che ha visto sfidarsi Alexander Shevchenko e Oleksii Krutykh. Il primo, di nazionalità russa, ha vinto la partita per 2-0, assicurandosi così un posto nel turno successivo del torneo.

Tuttavia, non è stato il risultato della partita a catalizzare l’attenzione, bensì quanto accaduto immediatamente dopo il match point. Infatti, contrariamente a quanto previsto dal galateo sportivo, i due tennisti non si sono stretti la mano al termine dell’incontro. Questo gesto mancato, inusuale tra gli atleti che solitamente mostrano rispetto e sportività nei confronti degli avversari, ha fatto rapidamente il giro del mondo, sollevando un’ondata di polemiche e discussioni.

La Federazione Internazionale di Tennis potrebbe avviare un’indagine sull’accaduto e, in caso di comportamenti antisportivi, potrebbero essere comminate sanzioni nei confronti dei due atleti.