Alcaraz vince il Laureus Award come “World Breakthrough of the Year 2022”

Si è svolta a Parigi la serata che celebra i Laureus Award, importante riconoscimento per i migliori sportivi dell’anno. Carlos Alcaraz ha vinto il premio di World Breakthrough of the Year Award, ossia la rivelazione dell’anno scorso, atleta che è esploso al massimo livello raggiungendo grandi traguardi. L’esatto identikit per il neo 20enne di Murcia, che lo scorso anno ha vinto il suo Slam a US Open, diventando il più giovane n.1 della storia moderna del tennis.

🏆 @carlosalcaraz wins the 2023 Laureus World Breakthrough of the Year Award The 20-year-old announced himself to the tennis world in stunning fashion in 2022, winning his first Grand Slam at the @usopen & becoming the youngest world No. 1 @atptour rankings history #Laureus23 pic.twitter.com/oari17bTUx — Laureus (@LaureusSport) May 8, 2023

Fresco della conferma del titolo di Madrid, e con il tasca il n.1 del ranking mondiale tra 15 giorni, così Carlos ha ringraziato l’accademia e il mondo dello sport per questo prestigioso riconoscimento, “È stata davvero una notte speciale a Parigi”.