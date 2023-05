WTA 1000 Roma: Qualificazioni. Eliminate al primo turno tutte le azzurre

Non sono iniziate bene per i colori azzurri le qualificazioni femminili degli Internazionali BNL d’Italia scattata stamane sui campi in terra rossa del Foro Italico a Roma. Le azzurre sono state eliminate tutte al primo turno ma va detto che per tutte si trattava di impegni abbastanza proibitivi.

Sul “Pietrangeli” lotta come una leonessa Federica Urgesi, n.964 WTA, contro la polacca Magdalena Frech, n.94 del ranking e decima testa di serie. La18enne di Fano (vincitrice a gennaio del titolo di doppio junior agli Australian Open) prende un break di vantaggio in avvio, lo difende fino al 5-3, si fa riagganciare e superare (6-5) ma comunque riesce a trascinare il set ad un tie-break pazzesco che perde per 12 punti a 10 dopo aver mancato due set-point, sull’8-7 e sul 9-8. Comprensibile un po’ di frustrazione nel secondo set, ceduto a zero.

Ad Angelica Moratelli era toccata l’avversaria più difficile ed il campo lo ha confermato. La 28enne di Trento, n.357 del ranking, ha ceduto 62 62 alla belga Ysaline Bonaventure, n.86 WTA e terza testa di serie.

Stesso punteggio (62 62) anche per Anna Turati, 25enne di Barzanò (Lecco), n.416 WTA, eliminata dalla francese Oceane Dodin, n.99 del ranking e nona testa di serie.

Martina Colmegna, 26enne di Desio, n.356 WTA, è stata sconfitta dall’elvetica Simona Waltert, n.122 del ranking e 20esima testa di serie con il risultato di 62 60.

Deborah Chiesa, 26enne di Trento, n.428 del ranking, è stata superata dalla colombiana Camila Osorio, n.100 WTA (ma n.33 WTA poco più di un anno fa) e 15esima testa di serie per 63 61.

Niente da fare nemmeno per Jessica Bertoldo, 30enne torinese, n.1.016, battuta dalla spagnola Aliona Bolsova, n.128 WTA e 19esima testa di serie delle quali per 60 62.

