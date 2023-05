Masters 1000 Roma – Qualificazioni: Cinque azzurri volano al turno decisivo. Ok Agamenone, Napolitano, Maestrelli, Cobolli e Pellegrino

Il torneo Masters 1000 di Roma è partito questa mattina con gli incontri del primo turno delle qualificazioni.

Francesco Maestrelli, da Pisa, centra l’impresa di giornata eliminando il cinese Zhang, fra i più attesi delle qualificazioni

Dove ha fallito Taylor Fritz n.9 del mondo da San Diego California è riuscito Francesco Maestrelli, n.182 del mondo da Pisa, da stasera a Roma per tutti “Checco”. Il ventenne allenato a Tirrenia da Gabrio Castrichella ha infatti messo al tappeto il n.1 di Cina, quel Zhizhen Zhang che per primo tra i suoi connazionali nella storia è riuscito ad abbattere la Grande Muraglia della Top 100 e la settimana scorsa si è arrampicato fino ai quarti di finale dell’ATP Masters 1000 di Madrid, battendo il fortissimo statunitense (dopo aver superato anche il n.13 Cameron Norrie).

Per essendo salito così al n.69 del mondo il 26enne di Shanghai ha dovuto affrontare gli Internazionali BNL d’Italia partendo dalle qualificazioni: l’impegno contro il giovane italiano che come miglior classifica poteva vantare il n.167 di 2 mesi fa non doveva impensierirlo più di tanto. Invece ha scoperto subito che quel ragazzone di un metro e 96, che ha cominciato a giocare quando aveva 4 anni per emulare la sorella Valentina e che quando digrigna i denti per la grinta sembra un eroe dei fumetti, era un osso durissimo..

Da segnalare che Zhang nel terzo et è salito sul 4-2 e poi 5-3, ribattendo colpo su colpo, prevalendo spesso alla fine di scambi interminabili. Si è concesso una pausa, lasciando facile all’italiano (che lo scorso anno di questi tempi era n. 511 del mondo) il turno di servizio del 5-4 per andare a servire per il match. Errore gravissimo.

“Checco” lo ha aggredito da tutte le parti, con quella sua smorfia di grinta che lo ha reso un beniamino, e non ha sbagliato più niente fino alla fine. Tre game picchiando tutto, servizi, diritti, rovesci. Una tempesta di pallettoni bagnati di pioggia che ha travolto Zhang e fatto esplodere il campo n.13. Un gran battesimo romano per questo nostro tennis proiettato al futuro.

Al turno finale sfiderà Pedro Martinez.

Flavio Cobolli (n.183 ATP), in tabellone grazie a una wild card, ha invece approfittato del ritiro del georgiano Nikoloz Basilashvili (n.173 ATP, testa di serie n.22) quando si trovava in vantaggio 5-2 nel primo set.

Al turno decisivo Flavio se la vedrà con Emilio Nava n.173 ATP.

Avanza al turno finale anche Stefano Napolitano che ha sconfitto all’esordio per 64 63 Aleksandar Kovacevic n.8 del seeding cadetto. Al turno decisivo se la vedrà con Marterer o Hugo Carabelli [19].

Andrea Pellegrino ha sconfitto Raul Brancaccio in tre set, con il punteggio di 6-3, 0-6, 6-3.

Al turno decisivo Andrea sfideràPopyrin [1] che ha sconfitto Riccardo Bonadio in tre set.

Matteo Gigante, invece, ha perso contro Thanasi Kokkinakis in due set, con il punteggio di 7-5, 6-3. Kokkinakis, giocatore australiano, ha dimostrato di avere una maggiore esperienza sul campo rispetto al giovane italiano.

Andrea Vavassori ha lottato duramente contro Pedro Martinez Portero, ma alla fine ha perso in tre set, con il punteggio di 6-2, 5-7, 6-2.

Julian Ocleppo ha perso contro Yannick Hanfmann in due set, con il punteggio di 6-4, 7-6.

Gianmarco Ferrari ha iniziato bene contro Alexandre Muller, vincendo il primo set 6-2, ma ha poi perso nei successivi due set, con il punteggio di 7-6, 6-4.

Infine, Franco Agamenone ha vinto contro Otto Virtanen in tre set, con il punteggio di 4-6, 6-1, 6-2. Agamenone ha lottato duramente per pareggiare il punteggio nel secondo set e ha poi dominato nel terzo set, dimostrando di avere buone capacità mentali in campo.

Al turno finale sfiderà Alexandre Muller.

Masters 1000 Roma – terra

1TQ Muller – Ferrari (0-0) ore 10:00



ATP Rome Alexandre Muller [3] Alexandre Muller [3] 2 7 6 Gianmarco Ferrari Gianmarco Ferrari 6 6 4 Vincitore: Muller Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 G. Ferrari 0-15 0-30 0-40 5-4 → 6-4 A. Muller 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-4 → 5-4 G. Ferrari 15-0 15-15 15-30 df 40-30 4-3 → 4-4 A. Muller 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 G. Ferrari 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 A-40 3-2 → 3-3 A. Muller 15-0 30-0 40-0 40-30 2-2 → 3-2 G. Ferrari 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 A. Muller 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 1-1 → 2-1 G. Ferrari 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 A. Muller 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 2-1* ace 2-2* 3*-2 3*-3 4-3* 5-3* 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 A. Muller 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 G. Ferrari 15-0 30-0 40-0 ace 5-5 → 5-6 A. Muller 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-5 → 5-5 G. Ferrari 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 A. Muller 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A A-40 3-4 → 4-4 G. Ferrari 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 A. Muller 15-15 15-30 15-40 30-40 3-2 → 3-3 G. Ferrari 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-1 → 3-2 A. Muller 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 3-1 G. Ferrari 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 A. Muller 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 0-1 → 1-1 G. Ferrari 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 A. Muller 0-15 0-30 0-40 15-40 df 2-5 → 2-6 G. Ferrari 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 A. Muller 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-4 → 2-4 G. Ferrari 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 A. Muller 0-15 df 0-30 0-40 1-2 → 1-3 G. Ferrari 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 1-1 → 1-2 A. Muller 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 G. Ferrari 15-0 30-0 40-15 ace 0-0 → 0-1

1TQ Agamenone – Virtanen (0-0) ore 10:00



ATP Rome Franco Agamenone Franco Agamenone 4 6 6 Otto Virtanen [14] Otto Virtanen [14] 6 1 2 Vincitore: Agamenone Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 F. Agamenone 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-2 → 6-2 O. Virtanen 15-0 15-15 15-40 df 4-2 → 5-2 F. Agamenone 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 4-2 O. Virtanen 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 3-2 F. Agamenone 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 3-1 O. Virtanen 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 1-1 → 2-1 F. Agamenone 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 O. Virtanen 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 F. Agamenone 15-0 40-0 40-15 5-1 → 6-1 O. Virtanen 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 4-1 → 5-1 F. Agamenone 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 O. Virtanen 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 3-0 → 3-1 F. Agamenone 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 2-0 → 3-0 O. Virtanen 0-15 0-40 1-0 → 2-0 F. Agamenone 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 O. Virtanen 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 F. Agamenone 40-0 3-5 → 4-5 O. Virtanen 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 F. Agamenone 0-15 0-30 0-40 3-3 → 3-4 O. Virtanen 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 A-40 3-2 → 3-3 F. Agamenone 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 O. Virtanen 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 F. Agamenone 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 O. Virtanen 15-0 40-0 1-0 → 1-1 F. Agamenone 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

1TQ Hanfmann – Ocleppo (0-0) 2 incontro dalle ore 10:00



ATP Rome Yannick Hanfmann [9] Yannick Hanfmann [9] 6 7 Julian Ocleppo Julian Ocleppo 4 6 Vincitore: Hanfmann Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 2-2* 4*-2 5-2* 5-3* 6-6 → 7-6 Y. Hanfmann 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-6 → 6-6 J. Ocleppo 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 Y. Hanfmann 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-4 → 5-5 J. Ocleppo 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 4-4 → 5-4 Y. Hanfmann 30-0 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 J. Ocleppo 15-0 30-0 30-30 40-30 3-3 → 3-4 Y. Hanfmann 0-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 J. Ocleppo 0-15 0-30 0-40 1-3 → 2-3 Y. Hanfmann 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 1-2 → 1-3 J. Ocleppo 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Y. Hanfmann 30-0 40-0 0-1 → 1-1 J. Ocleppo 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Y. Hanfmann 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 ace 5-4 → 6-4 J. Ocleppo 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 5-4 Y. Hanfmann 15-0 15-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 J. Ocleppo 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Y. Hanfmann 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 4-2 J. Ocleppo 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 Y. Hanfmann 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 2-1 → 3-1 J. Ocleppo 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 1-1 → 2-1 Y. Hanfmann 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 J. Ocleppo 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

1TQ Kokkinakis – Gigante (0-0) 3 incontro dalle ore 10:00



ATP Rome Thanasi Kokkinakis [12] Thanasi Kokkinakis [12] 7 6 Matteo Gigante Matteo Gigante 5 3 Vincitore: Kokkinakis Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 T. Kokkinakis 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 M. Gigante 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 4-3 → 5-3 T. Kokkinakis 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 M. Gigante 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 T. Kokkinakis 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 M. Gigante 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 2-1 → 2-2 T. Kokkinakis 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 M. Gigante 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-0 → 1-1 T. Kokkinakis 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 M. Gigante 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 6-5 → 7-5 T. Kokkinakis 15-0 30-15 40-15 5-5 → 6-5 M. Gigante 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 5-5 T. Kokkinakis 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 M. Gigante 0-15 15-15 40-15 4-3 → 4-4 T. Kokkinakis 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 M. Gigante 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 T. Kokkinakis 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 M. Gigante 0-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 T. Kokkinakis 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 M. Gigante 0-15 15-15 30-15 40-30 1-0 → 1-1 T. Kokkinakis 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0

1TQ Vavassori – Martinez (0-0) 3 incontro dalle ore 10:00



ATP Rome Andrea Vavassori Andrea Vavassori 2 7 2 Pedro Martinez [23] Pedro Martinez [23] 6 5 6 Vincitore: Martinez Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 P. Martinez 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-5 → 2-6 A. Vavassori 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-4 → 2-5 P. Martinez 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-3 → 2-4 A. Vavassori 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 P. Martinez 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 df ace 1-2 → 1-3 A. Vavassori 0-15 15-15 30-15 30-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 P. Martinez 0-15 df 0-30 0-40 0-1 → 1-1 A. Vavassori 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 P. Martinez 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 6-5 → 7-5 A. Vavassori 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 ace 5-5 → 6-5 P. Martinez 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 A. Vavassori 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 P. Martinez 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 A. Vavassori 15-0 30-0 3-3 → 4-3 P. Martinez 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A df 40-40 40-A 2-3 → 3-3 A. Vavassori 15-0 15-30 15-40 2-2 → 2-3 P. Martinez 15-0 ace 30-0 40-0 2-1 → 2-2 A. Vavassori 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-0 → 2-1 P. Martinez 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 df 1-0 → 2-0 A. Vavassori 15-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 P. Martinez 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-5 → 2-6 A. Vavassori 0-15 0-30 df 15-40 30-40 40-40 40-A A-40 40-40 df A-40 ace 1-5 → 2-5 P. Martinez 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 A. Vavassori 15-0 15-15 15-30 15-40 1-3 → 1-4 P. Martinez 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 1-3 A. Vavassori 15-0 30-0 40-0 40-30 ace 0-2 → 1-2 P. Martinez 0-15 15-15 15-30 40-30 0-1 → 0-2 A. Vavassori 0-15 0-30 df 15-40 0-0 → 0-1

1TQ Pellegrino – Brancaccio (0-0) 3 incontro dalle ore 10:00



ATP Rome Andrea Pellegrino Andrea Pellegrino 6 0 6 Raul Brancaccio [24] Raul Brancaccio [24] 3 6 3 Vincitore: Pellegrino Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 A. Pellegrino 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-3 → 6-3 R. Brancaccio 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 4-3 → 5-3 A. Pellegrino 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 R. Brancaccio 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 A. Pellegrino 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 R. Brancaccio 0-15 15-15 15-30 df 15-40 1-2 → 2-2 A. Pellegrino 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 1-2 R. Brancaccio 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 A. Pellegrino 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 R. Brancaccio 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-5 → 0-6 A. Pellegrino 15-0 15-15 15-30 15-40 0-4 → 0-5 R. Brancaccio 30-0 30-15 30-30 40-30 0-3 → 0-4 A. Pellegrino 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 0-2 → 0-3 R. Brancaccio 0-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 A. Pellegrino 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 R. Brancaccio 15-0 15-15 15-30 df 15-40 5-3 → 6-3 A. Pellegrino 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 R. Brancaccio 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-2 → 4-3 A. Pellegrino 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 R. Brancaccio 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 3-2 A. Pellegrino 15-0 30-0 30-15 df 40-15 2-1 → 3-1 R. Brancaccio 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 df 1-1 → 2-1 A. Pellegrino 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 R. Brancaccio 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

1TQ Zhang – Maestrelli (0-0) 3 incontro dalle ore 10:00



ATP Rome Zhizhen Zhang [5] Zhizhen Zhang [5] 5 6 5 Francesco Maestrelli Francesco Maestrelli 7 2 7 Vincitore: Maestrelli Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 Z. Zhang 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-6 → 5-7 F. Maestrelli 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 Z. Zhang 0-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 5-4 → 5-5 F. Maestrelli 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 Z. Zhang 15-0 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 F. Maestrelli 0-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Z. Zhang 15-0 30-0 30-15 40-30 3-2 → 4-2 F. Maestrelli 0-15 df 0-40 2-2 → 3-2 Z. Zhang 0-15 df 0-30 0-40 2-1 → 2-2 F. Maestrelli 0-15 df 0-30 15-30 30-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 Z. Zhang 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 F. Maestrelli 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Z. Zhang 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 F. Maestrelli 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-2 → 5-2 Z. Zhang 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 ace A-40 3-2 → 4-2 F. Maestrelli 0-15 15-15 ace 15-30 df 15-40 df 2-2 → 3-2 Z. Zhang 0-15 0-30 0-40 2-1 → 2-2 F. Maestrelli 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 df 1-1 → 2-1 Z. Zhang 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 F. Maestrelli 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 df 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Z. Zhang 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 5-6 → 5-7 F. Maestrelli 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 5-6 Z. Zhang 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 F. Maestrelli 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 4-4 → 4-5 Z. Zhang 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 F. Maestrelli 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 Z. Zhang 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 F. Maestrelli 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 2-2 → 2-3 Z. Zhang 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 2-1 → 2-2 F. Maestrelli 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-0 → 2-1 Z. Zhang 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 F. Maestrelli 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0

1TQ Cobolli – Basilashvili (0-0) 4 incontro dalle ore 10:00



ATP Rome Flavio Cobolli • Flavio Cobolli 15 5 Nikoloz Basilashvili [22] Nikoloz Basilashvili [22] 0 2 Vincitore: Cobolli Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 F. Cobolli 15-0 ace 5-2 N. Basilashvili 0-15 0-30 df 15-40 30-40 4-2 → 5-2 F. Cobolli 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 N. Basilashvili 0-15 0-30 15-40 2-2 → 3-2 F. Cobolli 15-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 N. Basilashvili 15-0 40-0 40-15 40-30 40-40 ace 1-1 → 1-2 F. Cobolli 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 N. Basilashvili 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

1TQ Popyrin – Bonadio (0-0) 4 incontro dalle ore 10:00



ATP Rome Alexei Popyrin [1] Alexei Popyrin [1] 6 4 6 Riccardo Bonadio Riccardo Bonadio 4 6 3 Vincitore: Popyrin Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 R. Bonadio 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-3 → 6-3 A. Popyrin 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 5-3 R. Bonadio 15-0 40-0 4-2 → 4-3 A. Popyrin 30-0 30-15 df 40-15 3-2 → 4-2 R. Bonadio 0-15 15-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 A. Popyrin 0-15 0-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 1-2 → 2-2 R. Bonadio 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 A. Popyrin 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 0-1 → 1-1 R. Bonadio 15-0 30-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 A. Popyrin 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 4-5 → 4-6 R. Bonadio 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 A. Popyrin 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 R. Bonadio 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 A. Popyrin 0-15 30-15 40-15 ace 2-3 → 3-3 R. Bonadio 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 A. Popyrin 15-0 40-0 1-2 → 2-2 R. Bonadio 30-0 1-1 → 1-2 A. Popyrin 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 R. Bonadio 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. Popyrin 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 R. Bonadio 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 A. Popyrin 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 R. Bonadio 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 A. Popyrin 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 R. Bonadio 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 A. Popyrin 15-0 15-15 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 2-1 → 3-1 R. Bonadio 15-0 30-0 30-15 40-30 40-40 40-A 1-1 → 2-1 A. Popyrin 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 R. Bonadio 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

1TQ Kovacevic – Napolitano (0-0) 5 incontro dalle ore 10:00



ATP Rome Aleksandar Kovacevic [8] Aleksandar Kovacevic [8] 4 3 Stefano Napolitano Stefano Napolitano 6 6 Vincitore: Napolitano Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 A. Kovacevic 15-0 ace 15-15 ace 15-30 ace 30-30 ace 40-30 ace 40-A ace 3-5 → 3-6 S. Napolitano 15-0 ace 30-0 ace 3-4 → 3-5 A. Kovacevic 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 40-30 ace ace 2-4 → 3-4 S. Napolitano 0-15 ace 0-30 ace 0-40 ace ace 1-4 → 2-4 A. Kovacevic 30-15 ace 40-15 ace 40-30 ace 40-40 df ace A-40 ace ace 0-4 → 1-4 S. Napolitano 15-0 40-0 40-15 df 40-30 ace 0-3 → 0-4 A. Kovacevic 15-15 ace 15-30 ace 15-40 ace 30-40 ace ace 0-2 → 0-3 S. Napolitano 15-0 30-0 ace 0-1 → 0-2 A. Kovacevic 0-15 ace 0-30 ace 15-30 ace 30-30 ace 40-40 ace 40-A ace ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 S. Napolitano 15-0 30-0 30-15 ace 40-15 ace 4-5 → 4-6 A. Kovacevic 15-0 ace 15-15 ace 15-30 df 30-30 ace 40-30 ace ace 3-5 → 4-5 S. Napolitano 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 ace 3-4 → 3-5 A. Kovacevic 15-0 ace 30-0 ace 30-15 ace ace 2-4 → 3-4 S. Napolitano 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 A. Kovacevic 0-15 ace 15-15 ace 30-15 ace ace 1-3 → 2-3 S. Napolitano 15-0 30-0 30-15 ace 40-15 40-30 df 40-40 ace A-40 1-2 → 1-3 A. Kovacevic 15-0 ace 15-15 ace 15-30 ace 30-30 ace 30-40 ace 40-40 ace 40-A ace ace 1-1 → 1-2 S. Napolitano 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 A. Kovacevic 15-0 ace 30-0 ace 40-15 ace ace 0-0 → 1-0

1TQ Bellucci – Barrios Vera (0-0) 6 incontro dalle ore 10:00