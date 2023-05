Bufera sul WTA1000 di Madrid: alle finaliste del doppio non è stato consentito di parlare durante la premiazione

Il torneo 1000 di Madrid si è concluso con la splendida vittoria di Carlos Alcaraz, capace di difendere il titolo 2022 e così presentarsi a Roma con “in tasca” il n.1 del ranking ATP dopo la conclusione degli Internazionali d’Italia, ma anche con molte polemiche per quel che è successo dopo la finale del doppio femminile. La coppia formata da Victoria Azarenka e Beatriz Haddad-Maia ha battuto le statunitensi Coco Gauff e Jessica Pegula col punteggio di 6-1 6-4 assicurandosi così il piatto delle vincitrici. La premiazione si è svolta normalmente, ma ad entrambe le coppie non è stata concessa l’opportunità di parlare per salutare pubblico e torneo. Il fatto non è passato inosservato perché al contrario ai finalisti del doppio maschile è stato concesso di tenere un breve discorso.

Coco Gauff ha così scritto sui social, iniziando un tam tam di proteste che ha coinvolto – tra gli altri – Ons Jabeur, altre colleghe e molti commentatori dei più importanti network e testate internazionali. “Non mi è stata data la possibilità di parlare dopo la finale di oggi 🙁 Ma grazie ai fan per aver supportato noi e il tennis femminile questa settimana! Grazie @JLPegula per aver sempre fatto divertire tutti in campo e aver messo a segno colpi irreali hahahaha Infine, grandi congratulazioni Vica e Bia”.

Immediata la risposta di Jabeur: “È davvero spiacevole che non ti è stata data la possibilità di parlare alla folla e ai tuoi avversari. Questo è triste e inaccettabile”

Tra i vari messaggi di protesta, molto duro quello dell’ex giocatrice australiana Rennae Stubbs: “Quindi, per un torneo, negare ai giocatori un discorso dopo aver vinto un @ WTA 1000 è una VERGOGNA!! Spero che la WTA non permetta mai che accada di nuovo. Qual era il motivo

@MutuaMadridOpen

Al momento non è arrivata alcuna comunicazione dal torneo madrileno e dal suo direttore, Feliciano Lopez. Alcuni colleghi ipotizzano che la scelta potrebbe essere stata dettata dalle parole piuttosto critiche pronunciate durante la premiazione dalla n.1 Iga Swiatek dopo la sua sconfitta nella finale del singolare femminile per mano di Aryna Sabalenka. La polacca infatti ha criticato gli organizzatori per aver giocato alcune partite in tarda serata, concluse ben dopo la mezzanotte. “Non è divertente giocare all’una di notte”, ha detto Swiatek, con il direttore del torneo Feliciano Lopez che sembrava chiaramente seccato dietro di lei. “Sono comunque contenta di essere riuscita a superare questa esperienza e arrivare in finale”.

Da diverso tempo sul tour WTA imperano critiche sulla disparità di trattamento con i giocatori del tour ATP, per i Prize money, collocazione delle partite ed altro ancora. Sicuramente questa nuova faccenda butta altra benzina sul fuoco delle polemiche.