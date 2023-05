Carlos Alcaraz conferma la sua partecipazione al torneo di Roma: “Non ho mai giocato a Roma, sarà la mia prima volta. Voglio davvero giocare lì perché ho saltato quel torneo nel 2022. Sono impaziente perché ho sempre voluto giocare lì fin da ragazzo” (Video della Finale)

Carlos Alcaraz si è mostrato molto contento questo domenica per il suo secondo titolo consecutivo a Madrid e, passando per la sala stampa, non ha rifiutato di rispondere a nessuna domanda.

“Sono obiettivi belli e importanti questi. 10° titolo, quarto Masters 1000, difendere il titolo a Madrid, quasi numero 1 di nuovo. Sono cose molto grandi che mi rendono orgoglioso del lavoro che ho fatto. E sì, andiamo a Roma!

Non ho mai giocato a Roma, sarà la mia prima volta. Voglio davvero giocare lì perché ho saltato quel torneo nel 2022. Sono impaziente perché ho sempre voluto giocare lì fin da ragazzo. Non so come sarà né come mi sentirò lì, ma voglio godermi il pubblico italiano.”

“Madrid è tutto per me. Ho trascorso i miei ultimi tre compleanni qui e molti altri a guardare il torneo da piccolo. Non sempre festeggiavo il mio compleanno come gli altri ragazzi. Di solito lo passavo a sognare che un giorno avrei giocato qui. Ora non solo ho giocato, ma ho anche vinto due volte.

Mi sono divertito in finale più di quanto abbia sofferto, ma ci sono stati momenti in cui ho avuto difficoltà. Non tutto è stato facile. È stato molto complicato, ma mi sono divertito nella maggior parte del tempo. Giocare davanti a tutto il mio pubblico è sempre speciale e cerco di approfittarne.

Ci sono stati momenti nel secondo set in cui avrei potuto fare il break e non ci sono riuscito. Nel secondo set ha messo più prime di servizio e questo mi ha causato problemi, ma non ho cambiato tattica. Ho semplicemente cercato di sfruttare meglio le mie opportunità e anche lui ne ha avute.

“Per me il coaching è importante. Avere Juan Carlos che mi dà istruzioni mi aiuta molto, anche in una partita come quella di oggi in cui ho avuto problemi. Fuori dal campo si vede tutto meglio e lui mi dà gli strumenti per cambiare le cose. Rende tutto più facile.

Ho una buona capacità di giocare bene nei momenti importanti. Cresco molto nei momenti decisivi ed è in questi momenti che faccio cose diverse dagli altri giocatori. Sono un giocatore da finali. Ho giocato 13 finali e ho vinto 10 titoli. In quei momenti gioco al mio miglior livello e cresco”.

“Gli infortuni possono fermarmi. Cerco di prendermi cura di me al massimo. La questione mentale, stancarmi di vincere, di viaggiare, di giocare a tennis non mi preoccupa perché so che non succederà. Mi preoccupano gli infortuni e prendermi cura del mio fisico.”