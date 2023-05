Carlos Alcaraz conquista il suo decimo titolo in carriera e difende con successo il titolo al Masters 1000 di Madrid. Se giocherà Roma sarà nuovamente al n.1 del mondo

A soli 20 anni, Carlos Alcaraz ha giocato un’altra finale e, come in quasi tutte le altre, ha vinto! Nonostante non abbia mostrato il ritmo travolgente che molti si aspettavano, il numero due del ranking ATP ha messo fine all’incredibile percorso di Jan-Lennard Struff, che cercava di diventare il primo lucky loser della storia a conquistare il Masters 1000 di Madrid. Tuttavia, Carlitos aveva altri piani e ha completato con successo la difesa del titolo, scatenando l’entusiasmo del pubblico che riempiva lo Stadio Manolo Santana.

Alcaraz ha dovuto impegnarsi a fondo per sconfiggere il numero 65 del ranking ATP, vincendo con il punteggio di 6-4, 3-6 6-3. Il giovane spagnolo non si è mai scoraggiato, lottando e trovando la strada verso il suo decimo titolo in carriera e il quarto della stagione, migliorando il suo record di vittorie e sconfitte a un impressionante 29-2. Alcaraz sembrava aver iniziato alla grande, strappando subito il potente servizio del tedesco di 33 anni, ma Struff ha risposto immediatamente. Alcaraz si è poi distanziato di nuovo, prima di recuperare da uno svantaggio di 0-40 mentre serviva per chiudere il primo set. Nel secondo parziale, Struff ha alzato il livello, conquistando il break e difendendo i cinque break point che ha affrontato, portandosi sul 6-3.

Nel momento decisivo, nel set finale, Struff ha avuto la prima occasione, ma Alcaraz ha annullato quel break point nel terzo game e si è liberato per non tremare più e conquistare il suo quarto Masters 1000 in carriera, mantenendo un record perfetto nelle finali di questa categoria di tornei. Ora, Alcaraz si trova a soli cinque punti da Novak Djokovic e gli basta partecipare al torneo di Roma (anche se dovesse perdere il primo incontro) per diventare il nuovo numero uno del mondo dopo quel torneo.