Salsomaggiore Torneo Bayer under 18 internazionale ITF 2023: Successi di Nicolai Budkov Kjaer e Yaneva

Sulle orme di Ruud un giovane norvegese Nicolai Budkov Kjaer incide il proprio nome nell’Albo d’Oro del torneo Bayer spezzando una serie di quattro successi consecutivi dei nostri azzurri. Un successo finale meritato alla luce di quanto ha saputo far vedere questo 16enne di Oslo. Efficace nel servizio e completo nei fondamentali Budkov Kjaer ha completamente ribaltato un match che non si era messo bene per lui. Vulpitta era partito con il piede giusto salendo sino al 4 a 1 per poi chiudere 6 a 2. Poi come spesso accade in questo sport così complicato la situazione cambiava radicalmente. Vulpitta perdeva il controllo del match e si ritrovava in balia di un avversario che aveva ridotto quasi a zero il numero degli errori e il cui servizio sempre preciso e potente gli consentiva di comandare gli scambi. Era come se Vulpitta fosse svuotato di ogni energia perché un doppio 6 a 1 diventa difficile da spiegare. Comunque per il nostro giocatore è sinora il miglior risultato della stagione e il suo tennis così concreto e razionale riserva margini di miglioramento. Nella finale femminile il successo della bulgara Yaneva non può essere considerato una sorpresa malgrado la miglior classifica della spagnola Genis Salas. La bulgara non ha perduto un set in tutto il torneo ed è apparsa inavvicinabile dalla pur volenterosa avversaria .Centrata nel gioco da fondo e sempre sicura nelle sue rare discese a rete la Yaneva ha sicuramente un buon avvenire ed è la prima bulgara a entrare nell’Albo d’Oro del torneo. Pubblico numeroso e premiazioni officiate alla presenza di Giulia Omodeo Zorini della Bayer Italia main sponsor del torneo sin dal lontano 2002 e di Marco Trevisan assessore allo sport di Salsomaggiore.

Finale Maschile Boys : Budkov Kjaer (Nor) b Vulpitta (Ita) 26 61 61;

Finale Femminile Girls : Yaneva (Bul) b Genis Salas (Spa) 63 62.